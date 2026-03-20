Tláloc regresa con lluvias y alivia el calor en varias regiones este viernes 20 de marzo
El clima México prevé lluvias en centro y sur, calor intenso en el norte y vientos fuertes este 20 de marzo, según el Servicio Meteorológico Nacional.
El clima en México para este viernes 20 de marzo de 2026 estará marcado por un contraste entre lluvias en el centro, sur y sureste, y calor intenso en el norte y occidente, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Este escenario se debe a canales de baja presión, una vaguada en altura y el ingreso de humedad de ambos litorales.
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Además, la jornada coincide con el inicio del Equinoccio de Primavera a las 8:46 horas, lo que marca una transición estacional con cambios en temperaturas y precipitaciones. El fenómeno de calor comenzará a perder fuerza en algunas zonas, mientras Tláloc gana presencia en varias regiones.
Temperaturas máximas y mínimas esperadas
El país vivirá un amplio rango térmico con extremos marcados. En el norte, el calor alcanzará niveles críticos, mientras zonas montañosas registrarán frío al amanecer:
- Máximas de 40 a 45 °C en Sonora, Sinaloa y Baja California
- De 35 a 40 °C en Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Chiapas
- Mínimas de -5 a 0 °C en zonas altas del centro y norte
Este contraste térmico impacta la salud y actividades productivas, por lo que autoridades recomiendan precaución.
Lluvias y tormentas para hoy viernes
Las precipitaciones se concentrarán principalmente en el sur y sureste, con eventos que pueden intensificarse:
- Lluvias fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas
- Chubascos en Estado de México, Veracruz y Tabasco
- Lluvias aisladas en la Península de Yucatán
Las lluvias podrían incluir descargas eléctricas y granizo, lo que eleva el riesgo de inundaciones.
Vientos y oleaje
El viento será otro factor relevante, con rachas intensas en diversas regiones:
- Evento de norte con rachas de hasta 80 km/h en el Istmo
- Vientos moderados en el norte y Bajío
- Oleaje de hasta 3.5 metros en el Golfo de Tehuantepec
Estas condiciones pueden afectar transporte y actividades marítimas.
Clima en la CDMX y zona metropolitana
En la capital, el panorama será más estable, con ambiente templado durante el día y sin fenómenos extremos:
- Posibilidad de lloviznas aisladas
- Vientos con rachas de hasta 50 km/h
- Sin lluvias intensas previstas
El impacto será menor, aunque se recomienda precaución por el viento.
Panorama para el fin de semana
El fin de semana mantendrá condiciones mixtas en el país, con lluvias persistentes en el sur:
- Lluvias fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas
- Calor continuará en el norte el sábado
- Disminución del calor a partir del domingo
El centro del país tendrá mayor probabilidad de lluvias ligeras.
Recomendaciones prácticas del SMN
El SMN emitió una serie de medidas para reducir riesgos ante estas condiciones climáticas:
- Evitar cruzar ríos o zonas inundadas
- Mantenerse hidratado en zonas de calor extremo
- Asegurar objetos ante rachas de viento
- Conducir con precaución
Estas acciones buscan prevenir accidentes y proteger a la población.
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