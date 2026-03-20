Tláloc regresa con lluvias y alivia el calor en varias regiones este viernes 20 de marzo

El clima en México para este viernes 20 de marzo de 2026 estará marcado por un contraste entre lluvias en el centro, sur y sureste, y calor intenso en el norte y occidente, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Este escenario se debe a canales de baja presión, una vaguada en altura y el ingreso de humedad de ambos litorales.

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Además, la jornada coincide con el inicio del Equinoccio de Primavera a las 8:46 horas, lo que marca una transición estacional con cambios en temperaturas y precipitaciones. El fenómeno de calor comenzará a perder fuerza en algunas zonas, mientras Tláloc gana presencia en varias regiones.

Temperaturas máximas y mínimas esperadas

El país vivirá un amplio rango térmico con extremos marcados. En el norte, el calor alcanzará niveles críticos, mientras zonas montañosas registrarán frío al amanecer:



Máximas de 40 a 45 °C en Sonora, Sinaloa y Baja California

De 35 a 40 °C en Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Chiapas

Mínimas de -5 a 0 °C en zonas altas del centro y norte

Este contraste térmico impacta la salud y actividades productivas, por lo que autoridades recomiendan precaución.

Lluvias y tormentas para hoy viernes

Las precipitaciones se concentrarán principalmente en el sur y sureste, con eventos que pueden intensificarse:



Lluvias fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Chubascos en Estado de México, Veracruz y Tabasco

Lluvias aisladas en la Península de Yucatán

Las lluvias podrían incluir descargas eléctricas y granizo, lo que eleva el riesgo de inundaciones.

Vientos y oleaje

El viento será otro factor relevante, con rachas intensas en diversas regiones:



Evento de norte con rachas de hasta 80 km/h en el Istmo

Vientos moderados en el norte y Bajío

Oleaje de hasta 3.5 metros en el Golfo de Tehuantepec

Estas condiciones pueden afectar transporte y actividades marítimas.

Clima en la CDMX y zona metropolitana

En la capital, el panorama será más estable, con ambiente templado durante el día y sin fenómenos extremos:



Posibilidad de lloviznas aisladas

Vientos con rachas de hasta 50 km/h

Sin lluvias intensas previstas

El impacto será menor, aunque se recomienda precaución por el viento.

Panorama para el fin de semana

El fin de semana mantendrá condiciones mixtas en el país, con lluvias persistentes en el sur:



Lluvias fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Calor continuará en el norte el sábado

Disminución del calor a partir del domingo

El centro del país tendrá mayor probabilidad de lluvias ligeras.

Recomendaciones prácticas del SMN

El SMN emitió una serie de medidas para reducir riesgos ante estas condiciones climáticas:



Evitar cruzar ríos o zonas inundadas

Mantenerse hidratado en zonas de calor extremo

Asegurar objetos ante rachas de viento

Conducir con precaución

Estas acciones buscan prevenir accidentes y proteger a la población.