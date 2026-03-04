Las zonas más baratas y seguras para rentar en Monterrey desde $2,000 pesos

El crecimiento industrial de Monterrey, su dinamismo empresarial y la llegada de grandes inversiones disparan el interés por vivir en la capital neoleonesa. Sin embargo, el costo de la vivienda varía de forma considerable según la zona. Mientras algunas colonias ofrecen cuartos compartidos desde 2,000 pesos mensuales, otras registran precios por metro cuadrado entre los más altos de México.

Colonias económicas para rentar en Monterrey

De acuerdo con datos publicados en el portal Roomgo, existen zonas que se ajustan a presupuestos limitados, sobre todo en esquemas de renta compartida.

Entre las alternativas más accesibles destacan:

Centro : Concentra atractivos, comercios, restaurantes y vida nocturna. Se pueden encontrar cuartos en renta desde 2,000 pesos mensuales.

: Concentra atractivos, comercios, restaurantes y vida nocturna. Se pueden encontrar cuartos en renta desde 2,000 pesos mensuales. Vista Hermosa : Rodeada de parques y centros comerciales. Un departamento compartido ronda los 2,500 pesos.

: Rodeada de parques y centros comerciales. Un departamento compartido ronda los 2,500 pesos. Tecnológico : Ubicada cerca del Tecnologico de Monterrey, con ambiente joven y oferta de entretenimiento. Las rentas compartidas parten desde 3,000 pesos.

: Ubicada cerca del Tecnologico de Monterrey, con ambiente joven y oferta de entretenimiento. Las rentas compartidas parten desde 3,000 pesos. Villa Estadio : Zona tranquila, cercana al área universitaria y con presencia de espacios deportivos. Compartir departamento cuesta alrededor de 4,000 pesos.

: Zona tranquila, cercana al área universitaria y con presencia de espacios deportivos. Compartir departamento cuesta alrededor de 4,000 pesos. Mitras: Buena conexión con transporte público y ubicación estratégica. Las opciones compartidas se sitúan desde 2,500 pesos.

Las zonas más caras en la capital neoleonesa

En contraste, existen áreas donde el valor inmobiliario alcanza cifras considerablemente más elevadas. La mayoría se ubican en San Pedro Garza Garcia, municipio con alto nivel adquisitivo y fuerte desarrollo corporativo.

Valle de Campestre : Considerada una de las zonas más exclusivas, con precios que alcanzan los 104,511 pesos por metro cuadrado.

: Considerada una de las zonas más exclusivas, con precios que alcanzan los 104,511 pesos por metro cuadrado. Valle Oriente : Registra alrededor de 98,908 pesos por metro cuadrado y destaca por su infraestructura comercial y vial.

: Registra alrededor de 98,908 pesos por metro cuadrado y destaca por su infraestructura comercial y vial. Parque Corporativo Santa Engracia : Con valores cercanos a 98,700 pesos por metro cuadrado y cercanía a servicios empresariales.

: Con valores cercanos a 98,700 pesos por metro cuadrado y cercanía a servicios empresariales. Rincón del Valle: Mantiene una plusvalía elevada, con un precio aproximado de 58,156 pesos por metro cuadrado.



