Ni Jalisco ni Nuevo León: el estado de México donde The Home Depot prepara una nueva tienda

Cuando se habla de expansión comercial en México, los ojos suelen ponerse en las grandes metrópolis del norte o el occidente. Sin embargo, esta vez el foco se movió al centro del país. The Home Depot confirmó que su próxima gran apuesta no estará en Guadalajara ni en Monterrey, sino en Querétaro, en donde también habrá una nueva sucursal de Costco. La cadena naranja sigue acelerando el paso y ya tiene lista la inversión para levantar una nueva sucursal que promete mover la economía local desde su construcción hasta su apertura definitiva.

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Una ubicación clave: ¿Dónde estará la nueva tienda de The Home Depot?

La empresa eligió un punto neurálgico para su séptima tienda en el estado: el cruce de la Avenida de la Luz y Bernardo Quintana. Es una zona que hoy vive una explosión de desarrollo urbano y conectividad, lo que la vuelve el sitio perfecto para captar tanto a familias que buscan mejorar su hogar como a profesionales de la construcción.

Para este desarrollo, la compañía invertirá 406 millones de pesos. Si sumamos esto a lo que ya han inyectado anteriormente en la región, la cifra acumulada llega a los 1,850 millones de pesos. Durante el anuncio, el presidente municipal, Felipe Fernando Macías Olvera, dejó claro que este tipo de movimientos refuerzan la confianza que hay en Querétaro como un destino seguro para el dinero de las grandes corporaciones.

The Home Depot|The Home Depot

Empleos y tecnología: Lo que viene con la apertura de Querétaro

Se estima que la obra y posterior operación de la tienda impacten a unas 400 personas. El desglose es directo:



80 empleos directos para atender el piso de venta.

para atender el piso de venta. 320 empleos indirectos que se activan alrededor de la sucursal.

que se activan alrededor de la sucursal. 200 trabajadores involucrados únicamente en la etapa de construcción.

En cuanto a la experiencia de compra, la tienda llegará "cargada". El plan incluye un catálogo de más de 45 mil productos y la implementación de cajas de autocobro para agilizar las vueltas. Además, mantendrán su esquema de servicios de instalación profesional y asesoría personalizada para quienes prefieren aventurarse con sus propias manos en las reparaciones de casa.

La ambición de The Home Depot para el 2026

Esta nueva sucursal en Querétaro, cuya apertura está programada para este 2026, es apenas una pieza de un rompecabezas mucho más grande. A nivel nacional, la firma tiene un plan maestro que contempla meterle 1,300 millones de dólares al mercado mexicano para alcanzar las 165 tiendas en todo el país.

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