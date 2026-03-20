Carreteras cerradas por bloqueos, accidentes y obras hoy viernes
La mañana de este viernes, algunas carreteras de México registran cortes a la circulación por accidentes y obras.
Si estas pensando salir a carretera este viernes te recomendamos tomar previsiones debido a que hay cortes a la circulación por condiciones climáticas y accidentes, conoce qué autopistas están cerradas.
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Accidentes en carreteras este viernes
Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) reporta que hay un cierre parcial de circulación en la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque en el kilómetro 16 debido a una falla eléctrica de un tracto camión.
En la autopista Acatzingo- Cd. Mendoza continúa la neblina en la zona de Cumbres de Maltrata por lo que se pide a los automovilistas manejar con precaución.
Hay un cierre parcial de circulación en la autopista Cuernavaca- Acapulco en el kilómetro 322 con dirección a Acapulco.
También hay cierres en el kilómetro 127 de la autopista Estación Don- Navojoa debido a que un vehículo se salió del camino.
En la autopista La Pera- Cuautla en el kilómetro 6 hay reducción de carriles por falla mecánica de un autobús.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) March 20, 2026
Autopista La Pera - Cuautla, km 6, dirección La Pera. Continúa reducción de carriles por atención de incidente (autobús con falla mecánica). Maneja con precaución.
Se reporta cierre parcial de la circulación en la autopista Las Choapas- Ocozocoautla en el kilómetro 27.
Por otro lado, la Guardia Nacional reportó que por accidente vial hay cierre en la carretera León- Aguascalientes en el kilometro 108+240.
En la carretera Estación González-Llera de Canales en Tamaulipas hay cierre debido a un accidente vial.
Obras y bloqueos en carreteras
Hay obras de mantenimiento en la autopista México- Querétaro en el kilómetro 207 debido a labores de mantenimiento.
🚧OBRAS Y LABORES DE MANTENIMIENTO🚧#AutMéxicoQuerétaro, del km 194 al 207, dirección Querétaro. Reducción de carriles por labores de mantenimiento. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.— CAPUFE (@CAPUFE) March 20, 2026
En Oaxaca hay cierre total de la circulación por presencia de manifestantes en la carretera Coatzacoalcos-Salina Cruz a la altura dela Refinería.
También hay presencia de personas en la carretera Cuacnopalan- Oaxaca y en Barranca larga-ventanilla.
En #Oaxaca continua cierre parcial de la circulación tras presencia de personas cerca del km 090+100, de la carretera Barranca larga-ventanilla.— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 20, 2026
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