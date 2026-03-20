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Carreteras cerradas por bloqueos, accidentes y obras hoy viernes

La mañana de este viernes, algunas carreteras de México registran cortes a la circulación por accidentes y obras.

Carreteras cerradas por bloqueos y accidentes
Accidentes en carreteras provocan cierres|X: @GN_Carreteras

Escrito por: Itandehui Cervantes

Si estas pensando salir a carretera este viernes te recomendamos tomar previsiones debido a que hay cortes a la circulación por condiciones climáticas y accidentes, conoce qué autopistas están cerradas.

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Accidentes en carreteras este viernes

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) reporta que hay un cierre parcial de circulación en la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque en el kilómetro 16 debido a una falla eléctrica de un tracto camión.

En la autopista Acatzingo- Cd. Mendoza continúa la neblina en la zona de Cumbres de Maltrata por lo que se pide a los automovilistas manejar con precaución.

Hay un cierre parcial de circulación en la autopista Cuernavaca- Acapulco en el kilómetro 322 con dirección a Acapulco.

También hay cierres en el kilómetro 127 de la autopista Estación Don- Navojoa debido a que un vehículo se salió del camino.

En la autopista La Pera- Cuautla en el kilómetro 6 hay reducción de carriles por falla mecánica de un autobús.

Se reporta cierre parcial de la circulación en la autopista Las Choapas- Ocozocoautla en el kilómetro 27.

Por otro lado, la Guardia Nacional reportó que por accidente vial hay cierre en la carretera León- Aguascalientes en el kilometro 108+240.

En la carretera Estación González-Llera de Canales en Tamaulipas hay cierre debido a un accidente vial.

Obras y bloqueos en carreteras

Hay obras de mantenimiento en la autopista México- Querétaro en el kilómetro 207 debido a labores de mantenimiento.

En Oaxaca hay cierre total de la circulación por presencia de manifestantes en la carretera Coatzacoalcos-Salina Cruz a la altura dela Refinería.

También hay presencia de personas en la carretera Cuacnopalan- Oaxaca y en Barranca larga-ventanilla.

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