Para tu emprendimiento; precio y pasos para poner una chelería o punto de venta de alcohol legal en Edomex

Si estás buscando emprender con tu propio negocio y sueñas con tener tu propia chelería esta nota te podría interesar, pues a través del Sistema Electrónico de Información, Trámites y Servicios del Estado de México (Edomex), se dieron a conocer los precios y requisitos para poder contar con tu punto de venta de alcohol completamente legal.

De acuerdo con lo mencionado en el portal del Gobierno del Edomex, los costos y requisitos pueden variar dependiendo de si se busca poner una miscelánea o tienda de abarrotes con venta de bebidas alcohólicas, o bien, una chelería o bar para poder comercializar estas bebidas.

¿Cuánto cuesta el permiso para vender alcohol en Edomex?

Según con lo mencionado en el portal del Sistema Electrónico de Información, Trámites y Servicios del Edomex, el precio del permiso para poder vender bebidas alcohólicas cerradas en misceláneas, tienda de abarrotes y demás es de 3 mil 284.68 hasta más mil 642.34 pesos de refrendo.

Por otro lado, para poder colocar una chelería dentro del Edomex que cuente con permiso para la venta de alcohol, se tiene que tomar en cuenta que el costo puede ser de hasta 23 mil 462 pesos más el pago de 17 mil 596.5 pesos por refrendo.

El precio del permiso antes mencionado, aplica tanto para fondas, taquerías, loncherías, cocinas, pizzerías, bares, cantinas, restaurantes y centros botaneros que quieran ofrecer la venta de bebidas alcohólicas al copeo.

Requisitos para poder poner una chelería en el Edomex

Los requisitos para poder poner uno de estos centros de consumo de bebidas alcohólicas en el Edomex, van desde el presentar una identificación oficial, hasta contar con una licencia de uso de suelo autorizada.

Entre los requisitos, las autoridades del Edomex también podrán solicitar una licencia de construcción, dictámen técnico de protección civil, así como un croquis de localización del inmueble.

Para conocer el resto de los requisitos para el trámite del permiso de una chelería en el Edomex, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de las autoridades mexiquenses.

