Mientras la gasolina premium en Jalisco aumentó y ya cuesta $26,87, esto es lo que vale en Querétaro

El precio de la gasolina en México continúa mostrando variaciones importantes entre estados, especialmente en el caso de la premium, que no cuenta con estímulos fiscales y suele reflejar de forma más directa los cambios del mercado internacional. En entidades como Jalisco, los costos han ido al alza, resultando en un precio de $26.87 pesos por litro, menor al de la gasolina en Querétaro.

En el caso de los otros combustibles en Jalisco, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) indica que, para este 19 de marzo de 2026, la Magna ronda los $23.9 y el diésel se acerca a los $28 pesos. Este comportamiento confirma que el estado se mantiene entre los más caros del país en combustibles de alto octanaje, superando a otros territorios como Querétaro.

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¿Cuánto cuesta la gasolina en Querétaro hoy?

En el caso de Querétaro, los precios muestran una tendencia más moderada en comparación con otras entidades del Bajío y occidente. La gasolina premium se ubica en un promedio estatal cercano a los $25.68 pesos por litro, mientras que la Magna se mantiene alrededor de los $23 pesos y el diésel en niveles cercanos a los $27 pesos.

Esta diferencia responde en parte a factores logísticos y de competencia entre estaciones de servicio, ya que el precio final depende de cada permisionario que reporta sus costos ante la Comisión Reguladora de Energía. Por ello, es posible encontrar variaciones incluso dentro de la misma ciudad o municipio.

La CDMX y Nuevo León ostentan los precios más altos para la gasolina premium. |Imagen Ilustrativa

Precio de la gasolina hoy en otros estados de México

A nivel nacional, los precios también presentan variaciones relevantes dependiendo de la región. Para este 19 de marzo de 2026, estos son algunos promedios estatales actualizados:

CDMX: Premium ≈ $27.42 por litro

Premium ≈ $27.42 por litro Estado de México: Premium ≈ $26.59 por litro

Premium ≈ $26.59 por litro Puebla: Premium ≈ $25.6 a $26.5 por litro

Premium ≈ $25.6 a $26.5 por litro Veracruz: Premium ≈ $26.2 a $26.8 por litro

Premium ≈ $26.2 a $26.8 por litro Yucatán: Premium ≈ $26.5 a $27.0 por litro

Premium ≈ $26.5 a $27.0 por litro Nuevo León: Premium ≈ $27.57 por litro

En todos los casos, especialistas señalan que el costo puede variar entre estaciones debido a factores como transporte, competencia local y estrategias comerciales, por lo que comparar precios sigue siendo una herramienta clave para ahorrar al momento de cargar combustible.

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