Los 3 errores que debes evitar para recibir rápido tu devolución de la declaración anual en Querétaro

Todos los contribuyentes deben presentar su declaración anual 2026 ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y aquí te decimos cuáles son algunos de los errores más comunes que debes evitar para que recibas tu devolución rápido si vives en Querétaro.

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Errores que debes evitar al presentar la declaración anual

No verificar la cuenta CLABE es el error más común y detiene las devoluciones automáticas y si esta a nombre de otra persona, está cancelada o tiene un dígito mal el sistema rechazará el pago.

Aceptar el "prellenado" puede tener consecuencias catastróficas pues si no revisas las deducciones personales el sistema omite facturas que no tienen el Uso de CFDI correcto.

Muchos contribuyentes esperan hasta el último día de abril para declarar y descubren que su e.firma o firma electrónica ya esta caducada.

Consejos para evitar estos errores

Expertos fiscales y el SAT recomiendan a los contribuyentes asegurarse de que la cuenta CLABE este a tu nombre y vigente. Además, debes prestar especial atención al monto pues si supera los 15 mil pesos tendrás que validar con tu e.firma.

Cuando estés en el "prellenado" revisa el visor de deducciones pues muchas facturas deben agregarse manualmente como es el caso de honorarios médicos, dentales o intereses hipotecarios que si son deducibles pero no aparecen en el radar automático.

Si tu e.firma tiene menos de un año de vencimiento puedes renovarla por SAT ID y si tiene más tiempo tendrás que hacer una cita presencial lo que retrasará tu declaración y dinero.

¿Cómo sacar una cita en el SAT en Querétaro?

Agendar una cita es muy sencillo, solo debes seguir los siguientes pasos:



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