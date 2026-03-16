Con 33% de descuento: Liverpool remata Pantalla LG Smart TV de 86 pulgadas 4K con AI webOs

Si andas buscando renovar la tele de la sala y quieres tener una pantalla que se vea de cine, checa esto: Liverpool bajó de precio la LG Smart TV UHD de 86 pulgadas. Nada más y nada menos que 86 pulgadas para que las películas, el fútbol o tus series favoritas se disfruten a lo grande.

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Precio y características de la Pantalla LG Smart TV de 86 pulgadas en Liverpool

El precio original andaba en $34,759.00 MXN, pero con la promoción activa se queda en $23,319.00 MXN. Hablamos de un descuento del 33%, o sea, te ahorras $11,440.00 MXN. No está nada mal para un equipo de este tamaño.

¿Qué hace especial a esta pantalla? Para empezar, no necesitas ser experto en tecnología para sacarle provecho. La tele ajusta sola la calidad de imagen y el sonido según lo que estés viendo. Si pones una película antigua, el procesador se encarga de mejorarla. Si conectas tu consola, optimiza la respuesta para que no haya retraso. Todo en automático.

Sus funciones más destacadas son:



Imagen 4K real: Panel UHD con HDR10 Pro, que hace que los colores se vean más vivos y los contrastes más definidos.

Panel UHD con HDR10 Pro, que hace que los colores se vean más vivos y los contrastes más definidos. Cerebro artificial: El procesador α7 AI Gen8 analiza escena por escena para mejorar nitidez y audio sin que tú muevas un dedo.

El procesador α7 AI Gen8 analiza escena por escena para mejorar nitidez y audio sin que tú muevas un dedo. WebOS 24 actualizable: LG promete actualizar el sistema durante 5 años gracias al programa Re:New, así que no se queda obsoleta tan rápido.

LG promete actualizar el sistema durante 5 años gracias al programa Re:New, así que no se queda obsoleta tan rápido. Control inteligente: El Magic Remote funciona como un puntero, tipo mouse, y entiende comandos de voz con Alexa o Google Assistant.

El Magic Remote funciona como un puntero, tipo mouse, y entiende comandos de voz con Alexa o Google Assistant. Modos especializados: FILMMAKER MODE™ respeta el estilo original de las películas, y para gamers hay soporte HGiG y ALLM.

Pantalla Smart TV UHD de 86 pulgadas, en Liverpool.|Liverpool.

Formas de pago y envío del producto

Para pagarla, Liverpool te da opciones. Si tienes tarjeta de la tienda, puedes aprovechar meses sin intereses (usualmente de 6 a 9 meses en electrónica, sujeto a promoción vigente). También aceptan Visa, Mastercard y American Express de otros bancos, o puedes usar tu Presupuesto Liverpool si ya tienes crédito con ellos.

El envío corre por cuenta de la tienda. Sí, gratis a todo México. Y ojo: como la caja es enorme (más de dos metros), la mandan con paquetería especializada para que llegue bien. Si prefieres no esperar a que llegue a tu casa, puedes comprar en línea y recoger en tienda con el servicio Click & Collect; dependiendo de la sucursal, la pantalla puede estar lista en 2 a 48 horas.

El equipo incluye garantía oficial de LG México más la protección al comprador de Liverpool. Eso sí, checa bien las medidas de tu espacio antes de pedir una de 86 pulgadas, porque no es cualquier cosa. La promoción está activa en línea mientras dure el inventario, así que si te interesa, conviene revisar disponibilidad en tu región antes de decidirte.