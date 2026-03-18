Masa de aire ártico y frente frío provocarán heladas y chubascos en gran parte del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer cuál es el pronóstico del clima para hoy en los diferentes estados del país y se tiene previsto que el frente frío 41 en interacción con la corriente en chorro subtropical ocasione lluvias.

Además, la masa de aire ártico modificará sus características térmicas favoreciendo el ascenso de la temperatura y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México provocará lluvias e intervalos de chubascos en el noreste, oriente, centro y sur del país.

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Estados donde habrá bajas temperaturas y lluvias

Se pronostican lluvias en:

Chiapas, Quintana Roo, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Estado de México y Michoacán.

Temperaturas de entre 0 y -5°C en:

Zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

¿En qué estados hará calor hoy?

Mientras que las altas temperaturas se tienen previstas en:



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Baja California (noreste).



: Baja California (noreste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Chihuahua, Durango (noroeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos y Puebla (suroeste).



Sonora, Chihuahua, Durango (noroeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos y Puebla (suroeste). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Coahuila, San Luis Potosí, Estado de México (suroeste), Campeche y Yucatán

¿Cómo será el clima en CDMX?

En el caso de la CDMX se prevé una temperatura de 13°C por la mañana y por la tarde el termómetro marcará alrededor de 21°C y vientos del noroeste a lo largo del día, durante la noche se prevén 15°C.

Habitantes del Ajusco padecen por bajas temperaturas