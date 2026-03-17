Últimos días para aplicar: ONU sigue ofreciendo chamba en México con sueldos superiores a los 25 mil pesos

Diversas vacantes difundidas por ONU México entran en su fase final de recepción de solicitudes. Al corte del 17 de marzo, los interesados tienen los últimos días para aplicar, especialmente en posiciones vinculadas con organismos internacionales y proyectos tecnológicos.

Aunque los salarios específicos no siempre se hacen públicos, especialistas señalan que este tipo de plazas suelen ofrecer ingresos superiores a los 25 mil pesos mensuales, dependiendo del nivel y responsabilidades, además de prestaciones bajo estándares internacionales.

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Vacantes en la Organización de Aviación Civil Internacional

Una de las oportunidades destacadas corresponde a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que busca un Asistente Administrativo para su oficina regional.



Funciones principales

Redacción, edición y traducción de documentos técnicos (inglés-español) Organización de agendas, reuniones y videoconferencias Apoyo logístico en eventos internacionales Administración de bases de datos y archivos Coordinación de viajes oficiales

Requisitos básicos

Bachillerato concluido (mínimo) 4 años de experiencia en áreas administrativas Dominio de inglés y español Manejo de paquetería Office



Esta posición forma parte del sistema de la Organización de las Naciones Unidas, que promueve la igualdad de género y alienta la participación de mujeres en sus procesos de selección.

ONU convoca reunión de emergencia del Consejo de Seguridad para frenar escalada en Medio Oriente

Vacantes del PNUD en México

Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) mantiene abiertas dos convocatorias con fecha límite el 28 de marzo de 2026, por lo que el margen para postularse es de menos de dos semanas.

Diseñador/a web para Programa de Identificación Humana



Contrato por 7 meses

Licenciatura (2 años de experiencia) o bachillerato (5 años)

Enfoque en desarrollo web

Desarrollador/a Data Science y Fullstack



Tiempo completo

Licenciatura con al menos 3 años de experiencia

Perfil en programación y análisis de datos

Es marzo y aún hay chamba en la ONU; abren nuevas vacantes en México con sueldos de hasta 25 mil pesos ¡Prepara el CV! ONU busca talento en México para proyectos de economía circular, derecho y más; te decimos cómo aplicar antes de que cierren las convocatorias. 11 marzo, 2026

Recomendaciones para aplicar a tiempo en las vacantes de la ONU

Completar la solicitud en línea lo antes posible

lo antes posible Preparar CV en inglés y español

Verificar requisitos específicos de cada vacante

de cada vacante Evitar fraudes: la ONU no solicita pagos en ningún proceso

Estas vacantes representan una oportunidad para integrarse a proyectos internacionales desde México; sin embargo, con fechas de cierre cercanas, los próximos días serán clave para quienes buscan trabajar en la ONU.

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