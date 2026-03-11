adn bueno
Ministro de Deportes de Irán anuncia que su selección no va a participar en el Mundial 2026

Es marzo y aún hay chamba en la ONU; abren nuevas vacantes en México con sueldos de hasta 25 mil pesos

¡Prepara el CV! ONU busca talento en México para proyectos de economía circular, derecho y más; te decimos cómo aplicar antes de que cierren las convocatorias.

ONU
PNUD y UNFPA abren registro para vacantes en México este marzo de 2026|ONU

Escrito por: Ximena Ochoa

¿Sigues buscando chamba en marzo? La Organización de las Naciones Unidas (ONU) abrió nuevas vacantes de empleo y consultorías en México, varias con sede en la Ciudad de México (CDMX) y con contratos temporales que van de tres a seis meses.

Las oportunidades están dirigidas tanto a profesionistas con experiencia como a estudiantes o recién egresados interesados en realizar prácticas en organismos internacionales.

Las plazas se encuentran principalmente en agencias como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO).

Aunque las convocatorias oficiales no publican salarios, sitios especializados en empleo internacional señalan que algunas posiciones administrativas o técnicas en México pueden alcanzar ingresos cercanos a 25 mil pesos mensuales, dependiendo del nivel del puesto y la modalidad de contrato, por lo que se invita a preguntar durante el proceso de contratación.

Vacantes de la ONU disponibles en México en marzo de 2026

Entre las oportunidades laborales y de prácticas abiertas actualmente se encuentran las siguientes:

ONU convoca reunión de emergencia del Consejo de Seguridad para frenar escalada en Medio Oriente

¿Cómo aplicar a las vacantes de la ONU en México?

El proceso de reclutamiento depende de cada agencia del sistema de Naciones Unidas, pero generalmente sigue pasos similares:

  1. Ingresar al portal de empleo de la agencia correspondiente (por ejemplo, PNUD, UNFPA o UNIDO)
  2. Crear un perfil profesional con experiencia laboral, estudios e idiomas
  3. Seleccionar la vacante de interés y enviar la solicitud en línea antes de la fecha límite
  4. En algunos casos, adjuntar CV, carta de motivación y documentos académicos
  5. Si el perfil es preseleccionado, la persona puede ser convocada a entrevistas o evaluaciones técnicas

Para el caso específico de la consultoría del UNFPA sobre registros de nacimientos y defunciones, la postulación debe realizarse mediante un formulario en línea, ya que no se aceptan solicitudes por correo electrónico.

