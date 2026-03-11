Es marzo y aún hay chamba en la ONU; abren nuevas vacantes en México con sueldos de hasta 25 mil pesos
¡Prepara el CV! ONU busca talento en México para proyectos de economía circular, derecho y más; te decimos cómo aplicar antes de que cierren las convocatorias.
¿Sigues buscando chamba en marzo? La Organización de las Naciones Unidas (ONU) abrió nuevas vacantes de empleo y consultorías en México, varias con sede en la Ciudad de México (CDMX) y con contratos temporales que van de tres a seis meses.
Las oportunidades están dirigidas tanto a profesionistas con experiencia como a estudiantes o recién egresados interesados en realizar prácticas en organismos internacionales.
Las plazas se encuentran principalmente en agencias como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO).
Aunque las convocatorias oficiales no publican salarios, sitios especializados en empleo internacional señalan que algunas posiciones administrativas o técnicas en México pueden alcanzar ingresos cercanos a 25 mil pesos mensuales, dependiendo del nivel del puesto y la modalidad de contrato, por lo que se invita a preguntar durante el proceso de contratación.
#MartesDeVacantes— ONU México (@ONUMX) March 10, 2026
💼Te estamos buscando. Forma parte del equipo de #ONUMéxico
Consulta más en: 📌https://t.co/CZzHoCFPhj #SomosONU pic.twitter.com/IIGRMlwQOk
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Vacantes de la ONU disponibles en México en marzo de 2026
Entre las oportunidades laborales y de prácticas abiertas actualmente se encuentran las siguientes:
- Consultoría: Evaluación de la calidad de registros de nacimientos y defunciones en México
- Agencia: UNFPA
- Modalidad: principalmente remota, con posibles reuniones en CDMX
- Duración: 6 meses
- Fecha límite: 15 de marzo de 2026, 22:00 horas
- Dirigida a personas mexicanas o con permiso vigente para trabajar en el país
- Marketing – Public Information Intern
- Área: comunicación y difusión institucional
- Departamento: comunicaciones globales de la ONU
- Ubicación: Ciudad de México
- Nivel: prácticas profesionales (I-1)
- Fecha límite: 17 de marzo de 2026
- Asociado(a) en Gestión Administrativa y Control Presupuestal
- Agencia: PNUD
- Nivel: NPSA-7
- Tipo de contrato: servicio nacional
- Duración: 6 meses
- Fecha límite: 16 de marzo de 2026
- Experto Nacional en Economía Circular
- Agencia: UNIDO
- Modalidad: consultoría
- Ubicación: Ciudad de México
- Duración: 3 meses
- Fecha límite: 16 de marzo de 2026
ONU convoca reunión de emergencia del Consejo de Seguridad para frenar escalada en Medio Oriente
- Practicante de Atracción de Inversión
- Agencia: PNUD
- Duración: 6 meses
- Requisitos: español e inglés
- Fecha límite: 15 de marzo de 2026
- Auxiliar Jurídico en Proyectos de Cooperación
- Agencia: PNUD
- Nivel: NPSA-4
- Duración: 6 meses
- Fecha límite: 15 de marzo de 2026
- Analista de Atracción de Inversión
- Agencia: PNUD
- Nivel: NPSA-9
- Requisito: inglés avanzado
- Duración: 6 meses
- Fecha límite: 15 de marzo de 2026
Semar ofrece 30 vacantes para mujeres y hombres con vocación
El Sector Naval ofrece 30 vacantes de trabajo para hombres y mujeres;
¿Cómo aplicar a las vacantes de la ONU en México?
El proceso de reclutamiento depende de cada agencia del sistema de Naciones Unidas, pero generalmente sigue pasos similares:
- Ingresar al portal de empleo de la agencia correspondiente (por ejemplo, PNUD, UNFPA o UNIDO)
- Crear un perfil profesional con experiencia laboral, estudios e idiomas
- Seleccionar la vacante de interés y enviar la solicitud en línea antes de la fecha límite
- En algunos casos, adjuntar CV, carta de motivación y documentos académicos
- Si el perfil es preseleccionado, la persona puede ser convocada a entrevistas o evaluaciones técnicas
Para el caso específico de la consultoría del UNFPA sobre registros de nacimientos y defunciones, la postulación debe realizarse mediante un formulario en línea, ya que no se aceptan solicitudes por correo electrónico.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.