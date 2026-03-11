Es marzo y aún hay chamba en la ONU; abren nuevas vacantes en México con sueldos de hasta 25 mil pesos

¿Sigues buscando chamba en marzo? La Organización de las Naciones Unidas (ONU) abrió nuevas vacantes de empleo y consultorías en México, varias con sede en la Ciudad de México (CDMX) y con contratos temporales que van de tres a seis meses.

Las oportunidades están dirigidas tanto a profesionistas con experiencia como a estudiantes o recién egresados interesados en realizar prácticas en organismos internacionales.

Las plazas se encuentran principalmente en agencias como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO).

Aunque las convocatorias oficiales no publican salarios, sitios especializados en empleo internacional señalan que algunas posiciones administrativas o técnicas en México pueden alcanzar ingresos cercanos a 25 mil pesos mensuales, dependiendo del nivel del puesto y la modalidad de contrato, por lo que se invita a preguntar durante el proceso de contratación.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Vacantes de la ONU disponibles en México en marzo de 2026

Entre las oportunidades laborales y de prácticas abiertas actualmente se encuentran las siguientes:



ONU convoca reunión de emergencia del Consejo de Seguridad para frenar escalada en Medio Oriente

Practicante de Atracción de Inversión

Agencia: PNUD Duración: 6 meses Requisitos: español e inglés Fecha límite: 15 de marzo de 2026

Auxiliar Jurídico en Proyectos de Cooperación

Agencia: PNUD Nivel: NPSA-4 Duración: 6 meses Fecha límite: 15 de marzo de 2026

Analista de Atracción de Inversión

Agencia: PNUD Nivel: NPSA-9 Requisito: inglés avanzado Duración: 6 meses Fecha límite: 15 de marzo de 2026



Semar ofrece 30 vacantes para mujeres y hombres con vocación El Sector Naval ofrece 30 vacantes de trabajo para hombres y mujeres; 18 febrero, 2026

¿Cómo aplicar a las vacantes de la ONU en México?

El proceso de reclutamiento depende de cada agencia del sistema de Naciones Unidas, pero generalmente sigue pasos similares:



Ingresar al portal de empleo de la agencia correspondiente (por ejemplo, PNUD, UNFPA o UNIDO) Crear un perfil profesional con experiencia laboral, estudios e idiomas Seleccionar la vacante de interés y enviar la solicitud en línea antes de la fecha límite En algunos casos, adjuntar CV, carta de motivación y documentos académicos Si el perfil es preseleccionado, la persona puede ser convocada a entrevistas o evaluaciones técnicas

Para el caso específico de la consultoría del UNFPA sobre registros de nacimientos y defunciones, la postulación debe realizarse mediante un formulario en línea, ya que no se aceptan solicitudes por correo electrónico.



adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.