Es ley: Jalisco prepara multas de hasta $23.462 pesos a todos estos autos

Una nueva disposición legal en Jalisco establece sanciones económicas severas para conductores y propietarios de vehículos que incumplan ciertas normas viales. Las multas de hasta $23.462 pesos alcanzan a todos estos autos con placas ocultas, alteradas o cubiertas por cualquier material que impida su plena identificación.

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¿Cuánto dinero se cobra por circular con placas ocultas en Jalisco?

El Artículo 374 de la Ley de Movilidad y Transporte de Jalisco fija una sanción de entre 150 y 200 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quien circule con placas total o parcialmente cubiertas por cualquier objeto o material.

Con la UMA actualizada a 117,31 pesos desde el 1° de febrero de 2026, la multa mínima asciende a 17.596 pesos y la máxima llega a 23.462 pesos. Ese rango aplica tanto al conductor como al propietario del vehículo infractor.

La norma no distingue si la obstrucción de placas fue intencional o accidental. Cualquier impedimento para la lectura completa del número de identificación vehicular activa la sanción prevista por la ley vigente en el estado.

Las nuevas multas irán de 150 a 200 UMA. |Getty Images

¿Qué otras conductas entran en las mismas multas del Artículo 374?

La misma sanción económica aplica a conductores que circulen por carriles exclusivos de transporte público o de contraflujo sin autorización. También a quienes crucen esos corredores sin respetar la señalética vial establecida para esas zonas de tránsito restringido.

Participar en arrancones, carreras clandestinas o maniobras temerarias también genera esa multa de hasta 23.462 pesos. Incluso quien solo esté presente como espectador en ese tipo de eventos puede recibir la sanción, por considerarse partícipe pasivo del riesgo generado.

Conducir con entre 50 y 80 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre también cae dentro del mismo artículo. Para operadores de transporte público, la tolerancia es cero: cualquier nivel de alcohol en su organismo activa la infracción de inmediato.

Las multas en Jalisco serán severas para los conductores que incumplan la ley. |Getty Images

Transporte por aplicación y reincidencia, los casos con más riesgo de sanción

Los conductores de plataformas de transporte por demanda, como Uber o similares, enfrentan multas en Jalisco si no portan licencia de chofer vigente expedida por la Secretaría de Movilidad estatal. Circular sin ese documento equivale a prestar el servicio sin la habilitación legal exigida.

Las propias empresas de redes de transporte también tienen responsabilidad directa en la ley. Si permiten de forma deliberada que sus conductores o vehículos afiliados incumplan la normativa, la sanción recae sobre la plataforma y no solo sobre el operador individual.

En casos de reincidencia dentro de los 30 días siguientes a la primera infracción, el importe de la multa se duplica automáticamente. Ese mecanismo aplica especialmente a transporte colectivo, taxis y conductores de aplicaciones que repitan la misma conducta sancionada.