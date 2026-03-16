Hay chamba en Culiacán: Fecha y horario de la Feria del Empleo con vacantes de contratación inmediata

Con el objetivo de que la población consiga chamba, el Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, anunció la realización de una nueva Gran Feria de Empleo, organizada en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo (SNE).

El evento reunirá a empresas de distintos sectores que buscan contratar personal de manera inmediata.

El próximo 19 de marzo, el Polideportivo Juan S. Millán será sede de una jornada de contratación masiva|Gobierno de Culiacán

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Horario y fecha de la Feria del Empleo en Culiacán

La jornada se realizará el jueves 19 de marzo en el Polideportivo Juan S. Millán, en un horario de 10:00 a 15:00 horas (tiempo local)

De acuerdo con las autoridades municipales, se trata de la plataforma de reclutamiento más importante del trimestre en el municipio, ya que permitirá concentrar en un mismo espacio diversas vacantes disponibles para la población.

El objetivo principal es facilitar el contacto directo entre empresas y personas que buscan incorporarse al mercado laboral, además de fortalecer el desarrollo económico regional mediante la generación de empleo formal.

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Gran Feria de Empleo en Culiacán: ¿Qué vacantes habrá y cómo aplicar?

Durante la feria, los asistentes podrán conocer ofertas laborales en sectores industriales, comerciales y de servicios, ya que distintas compañías con presencia en el municipio participarán en el proceso de reclutamiento.

Entre las principales actividades que se realizarán durante la jornada destacan:



Conocer directamente las vacantes disponible

Entrevistarse con reclutadores y responsables de recursos humanos

Postularse a varias oportunidades laborales en un mismo día

en un mismo día Obtener información sobre requisitos y procesos de contratación

El formato de feria permite que los candidatos tengan contacto inmediato con las empresas, lo que en muchos casos agiliza los procesos de selección e incluso permite iniciar trámites de contratación ese mismo día.

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Requisitos y recomendaciones para asistir a la feria de empleo

Las autoridades municipales recomendaron a quienes planean acudir llevar varias copias de su currículum vitae o solicitudes de empleo ya elaboradas, ya que esto facilita el registro y permite postularse a más de una vacante durante el evento.

También sugieren llegar con tiempo suficiente para recorrer los distintos módulos empresariales y aprovechar las entrevistas con los reclutadores.

Además de estas ferias, el municipio ha implementado otras acciones para acercar oportunidades laborales a la población, como jornadas de empleo y módulos móviles empresariales ubicados en distintos puntos de la ciudad.

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