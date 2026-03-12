Costco liquida el iPad Air M3 de 256GB con sus últimas unidades para renovar tu tablet

Costco está moviendo las últimas unidades del iPad Air de 11 pulgadas con el chip M3. Si andas buscando actualizar tu tablet y quieres algo que no se quede lento a la primera, este modelo tiene la potencia necesaria para aguantar el ritmo diario. Lo que hace diferente a esta oferta es que incluye conectividad celular, además del Wi-Fi habitual, para que no te quedes sin internet cuando sales de casa o de la oficina.

Principales funciones del iPad Air de 11 pulgadas

El equipo viene en color azul y trae 256 GB de almacenamiento, un espacio de sobra para tener muchas aplicaciones abiertas, guardar videos en alta calidad o llevar archivos pesados sin tener que borrar cosas a cada rato. Adentro trabaja el chip M3, que es el mismo procesador que usan algunas computadoras de Apple, así que la respuesta es rápida al abrir programas o editar imágenes.

Mucha gente suele olvidar revisar la conectividad hasta que ya tiene el equipo en las manos. En este caso, la versión que tiene Costco permite insertar una SIM o usar la eSIM. Esto es útil si viajas seguido o trabajas en trayectos donde el Wi-Fi público no es seguro o simplemente no existe. La pantalla es Liquid Retina de 11 pulgadas, lo que significa que los colores se ven bien incluso si hay mucha luz alrededor.

Para que tengas los datos duros sobre lo que incluye la caja, aquí están las especificaciones principales:



Procesador: Chip M3 con 8 núcleos para tareas generales y 10 para gráficos.

Chip M3 con 8 núcleos para tareas generales y 10 para gráficos. Conexión: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 y redes 5G celulares.

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 y redes 5G celulares. Cámaras: 12 MP atrás para video 4K y 12 MP adelante, puesta en horizontal para videollamadas.

12 MP atrás para video 4K y 12 MP adelante, puesta en horizontal para videollamadas. Seguridad: El sensor de huella Touch ID está en el botón de arriba.

El sensor de huella Touch ID está en el botón de arriba. Accesorios: Sirve con el Apple Pencil Pro y el teclado Magic, aunque se compran aparte.

Oferta en Costco para el Apple iPad Air 11".|Costco

Precio, cómo pagarlo y forma de envío en Costco

El precio marcado en la página es de $15,997.00 pesos. Ya está sumado el IVA, así que es lo que vas a pagar al final. Si tienes la Tarjeta de Crédito Costco Citibanamex, el sistema aplica un reembolso anual extra, que puede llegar hasta el 3% dependiendo de tu membresía. Aceptan también otras tarjetas como Visa, Mastercard o American Express, y por supuesto, pago de contado.

Sobre la entrega, no hay costo de envío. Normalmente tardan entre 2 y 5 días hábiles en dejarlo en tu puerta. Si vives cerca de una tienda Costco, puedes elegir recogerlo ahí mismo, solo necesitas llevar tu identificación oficial. Algo que vale la pena mencionar es la garantía de devolución. Tienes 90 días naturales desde que recibes la tablet para regresarla si no te convence. Es un plazo más amplio que el de muchas tiendas de electrónica, lo que da tiempo para probarla bien en tu rutina.

Esta liquidación corresponde a las unidades disponibles en el portal actual. Una vez que se agoten estos equipos con el chip M3 y la configuración de 256 GB, es posible que el stock cambie o suba de precio. Conviene revisar la disponibilidad directamente en la página de Costco si te interesa asegurar uno de los últimos que quedan en inventario.