Giro inesperado en Nuevo León: aprueban una reforma histórica y muchas personas ahora ya podrán ser policías

Luego de considerarse como uno de los principales impedimentos para ingresar a la policía estatal en México, el Congreso de Nuevo León aprobó una reforma que elimina la restricción relacionada con los tatuajes y perforaciones para quienes buscan formar parte de Fuerza Civil en el estado norteño.

La modificación fue avalada por unanimidad y consiste en la adición del artículo 29 Bis a la Ley de la Institución Policial Estatal Fuerza Civil, con el objetivo de garantizar el derecho a la igualdad y evitar prácticas discriminatorias relacionadas con la apariencia física.

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Tatuajes ya no impedirán ingresar o ascender en Fuerza Civil

Con esta reforma, las autoridades no podrán negar el ingreso, permanencia, profesionalización o promoción dentro de la carrera policial únicamente por el hecho de que una persona tenga tatuajes o perforaciones.

Durante la discusión del dictamen, legisladores señalaron que las instituciones públicas deben respetar los derechos humanos y evitar cualquier forma de discriminación. En ese sentido, limitar oportunidades laborales por la apariencia física puede vulnerar el derecho a la igualdad.

No obstante, la reforma contempla una excepción. Los tatuajes sí podrán ser motivo de restricción cuando incluyan símbolos relacionados con discursos de odio o mensajes que promuevan violencia o discriminación.

Cuáles son los requisitos para entrar a Fuerza Civil en Nuevo León

De acuerdo con la convocatoria oficial del Gobierno de Nuevo León, quienes quieran integrarse a Fuerza Civil deben cumplir con varios requisitos básicos antes de iniciar el proceso de reclutamiento.

Entre los principales se encuentran:

Tener entre 19 y 35 años de edad .

. Contar con estatura mínima de 1.65 metros en hombres y 1.55 en mujeres .

. Haber concluido al menos la secundaria .

. Ser ciudadano mexicano .

. No tener antecedentes penales .

. Presentar cartilla militar liberada en el caso de los hombres .

. Mantener peso acorde a la estatura.

Además, los aspirantes deben aprobar diferentes evaluaciones físicas, médicas, psicológicas, toxicológicas y de control de confianza como parte del proceso de selección para integrarse a la corporación.

También se solicita documentación básica como acta de nacimiento, CURP, credencial del INE, RFC, comprobante de domicilio y certificado de estudios, entre otros documentos oficiales que forman parte del expediente del aspirante.

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