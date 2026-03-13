Masa de aire polar y onda de calor provocarán climas drásticos en varios estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer cuál será el pronóstico del tiempo para hoy viernes 13 de marzo y para que salgas de casa bien preparado, te contamos cómo será el clima en tu ciudad.

Frente frío y masa de aire polar provocarán bajas temperaturas

De acuerdo con el pronóstico, el frente frío número 40 se desplazará sobre la península de Yucatán provocando chubascos y lluvias fuertes. Mientras que la masa de aire polar asociada al frente modificará sus características térmicas provocando un ascenso de las temperaturas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del país.

Por otro lado, un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica junto con ingreso de humedad del océano Pacífico provocarán lluvias con descargas eléctricas. La onda de calor continuará afectando principalmente siete estados.

¿En qué estados habrá lluvias y bajas temperaturas?

Se pronostican lluvias en:



Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Tabasco

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Zacatecas

Aguascalientes

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Temperaturas de entre 0 y -5°C



Zonas serranas de Baja California

Sonora

Nuevo León

Zacatecas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Guanajuato

Jalisco

Michoacán

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado:

Estados donde hará mucho calor

Temperaturas de entre 30 y hasta 45°C



Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas (sur)

Querétaro

Hidalgo

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua (suroeste)

Durango (oeste)

Nayarit

Jalisco

Colima

Morelos

Puebla (suroeste)

Oaxaca

Chiapas (costa)

Sinaloa (norte)

Michoacán (oeste)

Guerrero (noroeste)

¿Cómo será el clima en CDMX?

En la capital del país se tienen previstas temperaturas de 16°C por la mañana con cielo parcialmente nublado. Por la tarde la temperatura será de alrededor de 22°C y en la noche descenderá a 18°C.

