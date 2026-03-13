Masa de aire polar y onda de calor provocarán climas drásticos en varios estados
El clima sigue muy inestable y hace calor y frío en el mismo día y para que salgas de casa bien preparado, te decimos cuál es el pronóstico de hoy.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer cuál será el pronóstico del tiempo para hoy viernes 13 de marzo y para que salgas de casa bien preparado, te contamos cómo será el clima en tu ciudad.
Frente frío y masa de aire polar provocarán bajas temperaturas
De acuerdo con el pronóstico, el frente frío número 40 se desplazará sobre la península de Yucatán provocando chubascos y lluvias fuertes. Mientras que la masa de aire polar asociada al frente modificará sus características térmicas provocando un ascenso de las temperaturas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del país.
Por otro lado, un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica junto con ingreso de humedad del océano Pacífico provocarán lluvias con descargas eléctricas. La onda de calor continuará afectando principalmente siete estados.
¿En qué estados habrá lluvias y bajas temperaturas?
Se pronostican lluvias en:
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
- Tabasco
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Zacatecas
- Aguascalientes
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
Temperaturas de entre 0 y -5°C
- Zonas serranas de Baja California
- Sonora
- Nuevo León
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Jalisco
- Michoacán
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado:
Estados donde hará mucho calor
Temperaturas de entre 30 y hasta 45°C
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas (sur)
- Querétaro
- Hidalgo
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua (suroeste)
- Durango (oeste)
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Morelos
- Puebla (suroeste)
- Oaxaca
- Chiapas (costa)
- Sinaloa (norte)
- Michoacán (oeste)
- Guerrero (noroeste)
¿Cómo será el clima en CDMX?
En la capital del país se tienen previstas temperaturas de 16°C por la mañana con cielo parcialmente nublado. Por la tarde la temperatura será de alrededor de 22°C y en la noche descenderá a 18°C.
Cambio climático
