Masa de aire polar y onda de calor provocarán climas drásticos en varios estados

El clima sigue muy inestable y hace calor y frío en el mismo día y para que salgas de casa bien preparado, te decimos cuál es el pronóstico de hoy.

Masa de aire polar provocará bajas temperaturas
Bajas temperaturas en México por masa de aire polar|Getty Images

Escrito por: Itandehui Cervantes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer cuál será el pronóstico del tiempo para hoy viernes 13 de marzo y para que salgas de casa bien preparado, te contamos cómo será el clima en tu ciudad.

Frente frío y masa de aire polar provocarán bajas temperaturas

De acuerdo con el pronóstico, el frente frío número 40 se desplazará sobre la península de Yucatán provocando chubascos y lluvias fuertes. Mientras que la masa de aire polar asociada al frente modificará sus características térmicas provocando un ascenso de las temperaturas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del país.

Por otro lado, un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica junto con ingreso de humedad del océano Pacífico provocarán lluvias con descargas eléctricas. La onda de calor continuará afectando principalmente siete estados.

¿En qué estados habrá lluvias y bajas temperaturas?

Se pronostican lluvias en:

  • Chiapas
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo
  • Tabasco
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • San Luis Potosí
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo

Temperaturas de entre 0 y -5°C

  • Zonas serranas de Baja California
  • Sonora
  • Nuevo León
  • Zacatecas
  • San Luis Potosí
  • Aguascalientes
  • Guanajuato
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado:

Estados donde hará mucho calor

Temperaturas de entre 30 y hasta 45°C

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Zacatecas (sur)
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo
  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Chihuahua (suroeste)
  • Durango (oeste)
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Morelos
  • Puebla (suroeste)
  • Oaxaca
  • Chiapas (costa)
  • Sinaloa (norte)
  • Michoacán (oeste)
  • Guerrero (noroeste)

¿Cómo será el clima en CDMX?

En la capital del país se tienen previstas temperaturas de 16°C por la mañana con cielo parcialmente nublado. Por la tarde la temperatura será de alrededor de 22°C y en la noche descenderá a 18°C.

Cambio climático

