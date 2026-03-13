adn bueno
Breaking News

En medio de crisis de desapariciones y homicidios; renuncia otro secretario de Seguridad en Sinaloa

Carreteras cerradas por bloqueos y accidentes hoy 13 de marzo

Si piensas salir a carretera este día, conoce cuáles están cerradas para que busques alternativas o cambies tu itinerario.

Cierre en carreteras por bloqueos y accidentes viales
Carretera cerrada por accidente vial|X: @GN_Carreteras

Escrito por: Itandehui Cervantes

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó que este viernes hay varias carreteras cerradas debido a accidentes y obras, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar previsiones y manejar con precaución.

¿Qué carreteras están cerradas hoy?

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Cuernavaca-Acapulco en el kilómetro 98 con dirección a Acapulco debido a una accidente.

También hay cierre en la autopista Chamapa-Lechería en el kilómetro 16 con dirección a Lechería, la circulación en la zona es lenta y se recomienda manejar con precaución.

En la autopista Córdoba-Veracruz en el kilómetro 19 con dirección a Córdoba hay reducción de carriles por atención de un incidente.

En la autopista Tehuacán-Oaxaca en el kilómetro 104 hay circulación intermitentes en ambos sentidos por atención de accidente.

La autopista Cd. Mendoza-Córdoba mantiene reducción de carriles en el kilómetro 285 por choque.

Además, por condiciones climáticas adversas se recomienda a los automovilistas disminuir la velocidad y manejar con precaución en la autopista GTZ. Zamora-Tihuatlán.

Hay cierre parcial en el kilómetro 022+400 de la carretera Jala-Compostela-Bahía de Banderas en Nayarit debido a un accidente vial.

Por otro lado en la carretera Tierra Colorada-Cruz Grande hay cierre total por bloqueos, hay manifestantes en el kilómetro 030+500.

La Guardia Nacional recomienda a los automovilistas manejar con cuidado y mantenerse pendientes de las indicaciones viales. En caso de tener algún problema mecánico con tu vehículo o si tienes dudas sobre rutas o destinos turísticos puedes llamar a los Ángeles Verdes al número 078.

