Adiós a la espera: Costco fija el mes de inauguración de su sucursal en Querétaro

Para los socios y clientes que esperan la nueva tienda de Costco en Querétaro, ya hay novedades sobre su llegada. De acuerdo con responsables del proyecto, será en el mes de noviembre de 2026 cuando esta nueva sucursal abra sus puertas en el estado queretano.

De acuerdo con la información difundida por funcionarios del municipio de Corregidora, la tienda se inauguraría a finales de año. Sin embargo, no se emitieron más anuncios por la seriedad del proyecto, de acuerdo con el alcalde Josué David Guerrero Trápala.

Dónde estará el nuevo Costco en Querétaro

Según lo difundido por autoridades locales y por la misma empresa, la nueva sucursal se construirá en el municipio de Corregidora, una de las zonas con mayor crecimiento urbano en el área metropolitana de Querétaro. El proyecto contempla instalarse cerca de la carretera Corregidora–Huimilpan, en el sector conocido como Horizontes del Batán.

Esta tienda formará parte de la estrategia de expansión de Costco en México, con la que la cadena busca ampliar su presencia en distintas ciudades del país ante el aumento en la demanda de sus tiendas y membresías, además de ser la primera en la instalación de un nuevo modelo de ventas, de acuerdo con los implicados.

Según los datos difundidos sobre el proyecto, el establecimiento contará con alrededor de 8 mil metros cuadrados de piso de ventas, además de un amplio estacionamiento con capacidad para aproximadamente 750 vehículos.

La tienda contará con alrededor de 8 mil metros cuadrados de piso de ventas.|Costco.com

Qué tendrá la nueva sucursal de Costco en Corregidora

Además del área principal de compras, el nuevo complejo comercial incluiría algunos de los servicios que caracterizan a las tiendas de la cadena.

Entre ellos se contempla una zona gastronómica para socios, así como otros espacios que suelen formar parte de las sucursales de la marca, como áreas de alimentos preparados y servicios adicionales para los clientes.

También se ha mencionado que el complejo contará con una estación de gasolina, un servicio que Costco ofrece en varias de sus tiendas en México y que suele ser uno de los más utilizados por sus miembros.

Aunque todavía falta que la empresa confirme oficialmente la fecha de inauguración, el avance del proyecto y las estimaciones difundidas apuntan a que la nueva sucursal podría comenzar a operar hacia finales de 2026, lo que representaría una nueva opción de compra para los habitantes de Querétaro y municipios cercanos.

Costco continúa su expansión en México

Además del proyecto en Querétaro, Costco también avanza en la construcción de una nueva sucursal en General Escobedo, dentro del área metropolitana de Monterrey, en Nuevo León. Este establecimiento forma parte del crecimiento de la cadena en el norte del país y podría convertirse en una de las tiendas más grandes de la compañía en América Latina.

En México, la membresía Dorada o de Negocio tiene un costo aproximado de $600 pesos al año, mientras que la membresía Ejecutiva ronda los $1,200 pesos anuales e incluye beneficios adicionales como recompensas por compras realizadas durante el año.

