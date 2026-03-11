El estado de México donde Costco no planea abrir tiendas por un curioso motivo

La cadena de supermercados Costco continúa fortaleciendo su presencia en México con un plan de crecimiento que contempla nuevas tiendas durante las próximas dos décadas. Sin embargo, durante una presentación reciente se confirmó que uno de los estados del país no forma parte de esta estrategia. El anuncio despertó sorpresa entre los seguidores de la marca, ya que el motivo detrás de la decisión está relacionado con factores sociales que podrían afectar la operación de la cadena.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

El estado que quedó fuera del plan de expansión de Costco

Durante el evento Retail Day México 2025, el director financiero de la compañía en el país, Mauricio Talayero, explicó algunos detalles del crecimiento que la empresa proyecta para los próximos años.

En ese contexto, el ejecutivo confirmó que el estado de Oaxaca no está incluido en el plan actual de expansión. Según explicó, la decisión responde principalmente a la frecuencia de movilizaciones sociales que se registran en la entidad, en especial aquellas relacionadas con el sector educativo.

De acuerdo con la compañía, este tipo de protestas podría afectar el funcionamiento normal de una tienda de gran formato, algo que la empresa busca evitar al momento de elegir nuevas ubicaciones.

México, uno de los mercados más fuertes para la cadena

A pesar de esta excepción, México continúa siendo un mercado clave para Costco Wholesale. Durante su presentación, Mauricio Talayero destacó que el país se ha convertido en uno de los territorios más rentables para la compañía a nivel global.

Los datos compartidos muestran una evolución notable en los últimos años:



Entre 2010 y 2020, la empresa duplicó sus ventas en México

Entre 2020 y 2024, el crecimiento volvió a repetirse

La cadena planea expandirse durante los próximos 20 años

Este desempeño explica por qué la compañía busca seguir ampliando su presencia tanto en ciudades donde ya opera como en nuevos mercados dentro del país.

Costco|Getty Images

Los estados donde podrían abrir nuevas tiendas de Costco

Mientras Oaxaca queda fuera del proyecto por ahora, la compañía sí contempla llegar a otras regiones donde todavía no tiene sucursales. Entre los estados que podrían recibir tiendas por primera vez se encuentran:



Durango

Tamaulipas

Guanajuato

Hidalgo

La noticia sobre la exclusión de Oaxaca provocó reacciones divididas. Algunos consumidores lamentaron que el estado quede fuera del plan, mientras que otros consideran que la medida podría favorecer a los comercios locales.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.