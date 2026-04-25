El Tuzobús lanzó una oferta de trabajo en la zona de Matilde en Pachuca

El Tuzobús lanzó una oferta de trabajo en la zona de Matilde en Pachuca | Gobierno de Hidalgo

Si vives en Pachuca, Hidalgo y estás buscando una nueva oportunidad de trabajo te tenemos muy buenas noticias, pues a través de la plataforma de Indeed, el gobierno local anunció una oferta laboral en la zona del Tuzobús de Matilde, esto para el área de ejecutivo telefónico.

De acuerdo con lo mencionado en la descripción de la oferta laboral, el contrato se firma por tiempo indefinido y es de tiempo completo, por lo cual se ofrecen un atractivo sueldo, así como esquemas de bonificaciones por rendimiento.

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Requisitos para la oferta de trabajo en el Tuzobús

Según lo mencionado en la plataforma de búsqueda de trabajo antes señalada, no se está solicitando experiencia laboral para ingresar al equipo de labores del Tuzobús, el cual destaca por ser el medio de transporte más utilizado en la zona metropolitana de Hidalgo.

Pese a ello, se solicita que los interesados cuenten con un conocimiento básico en el manejo de equipos de cómputo, además de que deben contar con facilidad de palabra y tener un gusto especial por las ventas.

¿Qué ofrece la oferta de trabajo del Tuzobús?

De acuerdo con la oferta laboral del Tuzobús, se está ofreciendo un sueldo base competitivo que se anunciará en las entrevistas correspondientes, así como un esquema de pago semanal con comisiones atractivas con base en rendimiento.

A grandes rasgos se ofrece:

Sueldo base competitivo.

Pago semanal.

Excelente esquema de comisiones.

Horarios flexibles

Buen ambiente de trabajo

¿Cómo postularse a la oferta del Tuzobús?

Si eres uno de los interesados, se solicitó comunicarse directamente al número de WhatsApp 55 9035 1215 con el Licenciado Isaac Mendoza, o bien, presentarse directamente en las instalaciones de la estación Matilde del Tuzobús.

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