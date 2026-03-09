Lunes comienza con bloqueos y accidentes en carreteras, vialidades afectadas hoy

Es lunes 9 de marzo, lo que representa el regreso de miles de automóviles a las carreteras y autopistas para llegar a sus trabajos y escuelas, sin embargo desde muy temprano se registran bloqueos y accidentes, así que la CAPUFE y la Guardia Nacional llaman a los conductores a tomar precauciones. Estas son las vialidades afectadas hoy:

Autopista México-Puebla

Hay cierre parcial de circulación en la autopista México-Puebla, en ambos sentidos, a la altura del kilómetro 42, después de un accidente en el que se vio involucrado un tracto camión. La unidad chocó contra un muro central y después se volcó.

Carretera Xalapa-Veracruz

Se registra cierre parcial de circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 091+500 de la carretera Xalapa-Veracruz, por lo que la Guardia Nacional llamó a los conductores a atender las indicaciones viales.

Carretera Matehuala-Saltillo

Toma precauciones porque se registra cierre parcial de circulación tras un accidente vial cerca del kilómetro 130+500 de la carretera Matehuala-Saltillo, en Nuevo León. La circulación es pesada, así que se recomienda salir con anticipación o evitar la zona.

