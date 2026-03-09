CDMX lanza 50% de descuento en el agua, pero debes pagar antes de esta fecha

Si tienes adeudos en tu recibo del agua en la CDMX, todavía puedes ahorrar una buena cantidad de dinero. El Gobierno capitalino lanzó un programa que permite hacer el pago del agua con hasta 50% de descuento, además de eliminar multas y recargos acumulados de años anteriores. Pero, el beneficio tiene fecha límite, por lo que si quieres regularizar tu situación debes hacerlo en los próximos días para aprovechar el apoyo.

La medida busca que miles de hogares se pongan al corriente en el pago de agua CDMX 2026, especialmente quienes arrastran deudas desde hace varios años. En adn Noticias, te contamos cómo puedes obtener el 50% de descuento en el pago del agua.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cómo obtener descuento en el pago del agua CDMX?

El programa de regularización está dirigido a usuarios que tienen adeudos en el recibo del agua acumulados entre 2021 y 2025. Al pagar dentro del periodo establecido, los contribuyentes pueden obtener hasta 50% de descuento, además de la eliminación de multas, recargos y gastos de cobranza.

Este beneficio aplica tanto para viviendas como para algunos establecimientos, siempre que se liquiden los adeudos en una sola exhibición o mediante las facilidades administrativas que establezcan las autoridades.

Si quieres acceder al descuento en el pago de agua CDMX, lo único que tienes qué hacer es seguir estos sencillos pasos:

Ingresa a este ENLACE

Generar una línea de captura en línea en el portal oficial del programa

en el portal oficial del programa Acudir a módulos de atención o tesorerías de la ciudad

o tesorerías de la ciudad Realizar el pago en establecimientos autorizados o plataformas digitales

Una vez realizado el trámite, el adeudo se actualiza y se eliminan cargos adicionales, lo que permite regularizar el servicio

Ponte al corriente con el agua y regulariza tu cuenta con descuentos en tus adeudos. 💧



Aprovecha este beneficio disponible del 2 de marzo al 30 de abril de 2026.📅



📄Consulta bases y requisitos en:https://t.co/w3pcBwzgQm



🔐 Recuerda, necesitas tu Llave CDMX para realizar el… pic.twitter.com/0b3fJi3rCT — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) March 6, 2026

OJO: Recuerda que necesitas hacer tu Llave CDMX. Puedes encontrar el proceso en este ENLACE.

Fecha límite para obtener pago de agua en la CDMX

El programa de descuento en el pago de agua vencido en la CDMX tiene una fecha límite establecida en 2026, por lo que si quieres aprovechar el descuento, tienes que realizar el trámite antes de que concluya el periodo de regularización.

El periodo es del 2 de marzo al 30 de abril de 2026.

Las autoridades recomiendan no esperar hasta el último momento, ya que los módulos y plataformas suelen registrar mayor demanda conforme se acerca el cierre del programa.

Este tipo de medidas forman parte de los apoyos fiscales que la capital del país implementa cada año para ayudar a las familias a cumplir con sus obligaciones y evitar que las deudas sigan creciendo. ¿Te funciona?

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.