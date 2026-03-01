Adiós a las filas: Los dos nuevos pagos que la App CDMX ya permite hacer desde casa
El proceso no implica ningún tipo de costo extra además del pago correspondiente.
Pagar el predial o el agua en la Ciudad de México ya no implicará pasar horas y horas en la fila. De acuerdo con autoridades capitalinas, la App CDMX habilitó el pago del impuesto predial y del servicio de agua directamente desde el celular, permitiendo a los contribuyentes cumplir con estas obligaciones sin salir de casa.
La actualización forma parte de la estrategia de digitalización del Gobierno capitalino y busca facilitar trámites que antes requerían presencia física.
Pago de predial y agua desde el celular
De acuerdo con la jefa de gobierno de la CDMX, Carla Brugada, a través de una rueda de prensa, el impuesto predial y el pago por suministro de agua ahora pueden liquidarse dentro de la aplicación oficial.
Aunado a lo anterior, los usuarios pueden consultar adeudos vigentes o atrasados ingresando su número de cuenta o línea de captura, y pagar con tarjeta bancaria desde la misma plataforma.
Para hacerlo, es necesario:
- Descargar o actualizar la App CDMX
- Iniciar sesión con la cuenta Llave CDMX
- Dirigirse al apartado de pagos.
- Selecciona el servicio correspondiente: predial o agua
- Capturar los datos requeridos
- Confirmar la transacción.
El comprobante digital queda disponible dentro de la aplicación y puede enviarse por correo electrónico.
¿Qué es la App CDMX y qué otros pagos permite hacer?
La App CDMX es la aplicación oficial del Gobierno de la Ciudad de México, diseñada para concentrar trámites, consultas y servicios en un solo espacio digital.
Además del predial y el agua, la aplicación permite realizar los siguientes pagos y trámites:
- Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos (incluido refrendo)
- Infracciones de tránsito
- Impuesto sobre Nóminas
- Derechos por renovación de tarjeta de circulación
- Derechos por licencia de conducir tipo A (expedición y reposición)
- Pago de tarjeta de circulación
- Licencias de conducir (expedición, reposición y renovación)
- Certificaciones de pago y constancias de no adeudo
- Constancias de no inhabilitación
- Consulta de adeudos y pagos realizados
También permite visualizar el historial de pagos hechos desde la app y enviar recibos digitales por correo electrónico.
Con estas herramientas, la plataforma busca reducir tiempos de espera y simplificar el cumplimiento de obligaciones fiscales y administrativas para los habitantes de la capital.
