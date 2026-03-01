inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Se reportan protestas frente a la Embajada de EUA en Irak

Adiós a las filas: Los dos nuevos pagos que la App CDMX ya permite hacer desde casa

El proceso no implica ningún tipo de costo extra además del pago correspondiente.

app
La aplicación está disponible para dispositivos iOS y Android. |Imagen Ilustrativa
Notas,
Trámites

Escrito por: Miguel Escudero

Pagar el predial o el agua en la Ciudad de México ya no implicará pasar horas y horas en la fila. De acuerdo con autoridades capitalinas, la App CDMX habilitó el pago del impuesto predial y del servicio de agua directamente desde el celular, permitiendo a los contribuyentes cumplir con estas obligaciones sin salir de casa.

La actualización forma parte de la estrategia de digitalización del Gobierno capitalino y busca facilitar trámites que antes requerían presencia física.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Pago de predial y agua desde el celular

De acuerdo con la jefa de gobierno de la CDMX, Carla Brugada, a través de una rueda de prensa, el impuesto predial y el pago por suministro de agua ahora pueden liquidarse dentro de la aplicación oficial.

Aunado a lo anterior, los usuarios pueden consultar adeudos vigentes o atrasados ingresando su número de cuenta o línea de captura, y pagar con tarjeta bancaria desde la misma plataforma.

Para hacerlo, es necesario:

  • Descargar o actualizar la App CDMX
  • Iniciar sesión con la cuenta Llave CDMX
  • Dirigirse al apartado de pagos.
  • Selecciona el servicio correspondiente: predial o agua
  • Capturar los datos requeridos
  • Confirmar la transacción.

El comprobante digital queda disponible dentro de la aplicación y puede enviarse por correo electrónico.

App CDMX para conocer la mejor ruta
App CDMX te permite realizar diversos pagos administrativos desde la comodidad de tu hogar. |Gobierno CDMX

¿Qué es la App CDMX y qué otros pagos permite hacer?

La App CDMX es la aplicación oficial del Gobierno de la Ciudad de México, diseñada para concentrar trámites, consultas y servicios en un solo espacio digital.

Además del predial y el agua, la aplicación permite realizar los siguientes pagos y trámites:

  • Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos (incluido refrendo)
  • Infracciones de tránsito
  • Impuesto sobre Nóminas
  • Derechos por renovación de tarjeta de circulación
  • Derechos por licencia de conducir tipo A (expedición y reposición)
  • Pago de tarjeta de circulación
  • Licencias de conducir (expedición, reposición y renovación)
  • Certificaciones de pago y constancias de no adeudo
  • Constancias de no inhabilitación
  • Consulta de adeudos y pagos realizados

También permite visualizar el historial de pagos hechos desde la app y enviar recibos digitales por correo electrónico.

Con estas herramientas, la plataforma busca reducir tiempos de espera y simplificar el cumplimiento de obligaciones fiscales y administrativas para los habitantes de la capital.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
CDMX PNA

LO MÁS VISTO