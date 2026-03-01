Adiós a las filas: Los dos nuevos pagos que la App CDMX ya permite hacer desde casa

Pagar el predial o el agua en la Ciudad de México ya no implicará pasar horas y horas en la fila. De acuerdo con autoridades capitalinas, la App CDMX habilitó el pago del impuesto predial y del servicio de agua directamente desde el celular, permitiendo a los contribuyentes cumplir con estas obligaciones sin salir de casa.

La actualización forma parte de la estrategia de digitalización del Gobierno capitalino y busca facilitar trámites que antes requerían presencia física.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Pago de predial y agua desde el celular

De acuerdo con la jefa de gobierno de la CDMX, Carla Brugada, a través de una rueda de prensa, el impuesto predial y el pago por suministro de agua ahora pueden liquidarse dentro de la aplicación oficial.

Aunado a lo anterior, los usuarios pueden consultar adeudos vigentes o atrasados ingresando su número de cuenta o línea de captura, y pagar con tarjeta bancaria desde la misma plataforma.

Para hacerlo, es necesario:



Descargar o actualizar la App CDMX

Iniciar sesión con la cuenta Llave CDMX

Dirigirse al apartado de pagos.

Selecciona el servicio correspondiente: predial o agua

Capturar los datos requeridos

Confirmar la transacción.

El comprobante digital queda disponible dentro de la aplicación y puede enviarse por correo electrónico.

App CDMX te permite realizar diversos pagos administrativos desde la comodidad de tu hogar. |Gobierno CDMX

¿Qué es la App CDMX y qué otros pagos permite hacer?

La App CDMX es la aplicación oficial del Gobierno de la Ciudad de México, diseñada para concentrar trámites, consultas y servicios en un solo espacio digital.

Además del predial y el agua, la aplicación permite realizar los siguientes pagos y trámites:

Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos (incluido refrendo)

Infracciones de tránsito

Impuesto sobre Nóminas

Derechos por renovación de tarjeta de circulación

Derechos por licencia de conducir tipo A (expedición y reposición)

Pago de tarjeta de circulación

Licencias de conducir (expedición, reposición y renovación)

Certificaciones de pago y constancias de no adeudo

Constancias de no inhabilitación

Consulta de adeudos y pagos realizados

También permite visualizar el historial de pagos hechos desde la app y enviar recibos digitales por correo electrónico.

Con estas herramientas, la plataforma busca reducir tiempos de espera y simplificar el cumplimiento de obligaciones fiscales y administrativas para los habitantes de la capital.