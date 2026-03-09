Costco dispara su negocio digital y redobla su apuesta en México: las ventas online crecen más del 22%

La cadena estadounidense Costco Wholesale Corporation presentó resultados positivos en su más reciente informe financiero, con un aumento sostenido en ventas, utilidades y especialmente en el comercio electrónico.

El reporte correspondiente al segundo trimestre de su ejercicio fiscal 2026 revela que el crecimiento del canal digital superó el 22%, mientras las ventas globales también registraron incrementos relevantes. Estos resultados consolidan la estrategia de la compañía de fortalecer su modelo de negocio en mercados clave, incluido México.

Cuánto crecieron las ventas online de Costco

Durante el segundo trimestre reportado, la empresa registró ventas netas por 68,240 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 9.1% frente a los 62,530 millones de dólares del mismo periodo del año anterior.

En el acumulado de las primeras 24 semanas del ejercicio fiscal, las ventas alcanzaron 134,220 millones de dólares, un aumento de 8.7% respecto a los 123,520 millones registrados en el mismo lapso de 2025.

La compañía también reportó una mejora en sus ganancias:



Utilidad neta trimestral : 2,035 millones de dólares

: 2,035 millones de dólares Ganancia por acción diluida : 4.58 dólares

: 4.58 dólares Utilidad acumulada en 24 semanas: 4,040 millones de dólares

En el mismo periodo del año anterior, la empresa había registrado una utilidad de 1,788 millones de dólares en el trimestre y 3,590 millones en el acumulado.

El comercio electrónico impulsa el crecimiento

Uno de los puntos más destacados del informe es el desempeño del canal digital. Según el reporte de Costco Wholesale Corporation, las ventas habilitadas digitalmente crecieron:



22.6% durante el trimestre

21.6% en el acumulado de 24 semanas

Actualmente, la empresa opera plataformas online en varios mercados, entre ellos:



Estados Unidos

Canadá

Reino Unido

México

Corea del Sur

Taiwán

Japón

Australia

Las ventas comparables también mostraron un desempeño sólido a nivel global, con un aumento de 7.4% durante el trimestre. Por región, el crecimiento fue de 5.9% en Estados Unidos, 10.1% en Canadá y 13% en mercados internacionales.

