Fecha límite para obtener tu despensa Bienestar GRATIS en el Edomex; requisitos en 2026

¡Se acaba el tiempo! Miles de mujeres en el Estado de México (Edomex) aún pueden registrarse para recibir una despensa gratis con productos de la canasta básica, a través del programa Alimentación para el Bienestar 2026.

A través de sus canales oficiales, las autoridades estatales confirmaron que el trámite tiene una fecha límite en marzo, por lo que quienes deseen mantener o acceder a este apoyo deben realizar su registro lo antes posible. A continuación te explicamos qué es la despensa bienestar 2026, cómo hacer el registro antes de que se acabe el tiempo.

¿Qué es el programa Alimentación para el Bienestar?

El programa Alimentación para el Bienestar es una estrategia del Gobierno del Estado de México para apoyar a mujeres de 50 a 64 años que viven en condiciones de vulnerabilidad. Su objetivo es mejorar el acceso a alimentos nutritivos mediante la entrega periódica de canastas alimentarias gratuitas.

Las beneficiarias reciben despensas bimestrales con más de 20 productos de la canasta básica, entre ellos arroz, frijol, avena, leche en polvo, aceite, sopa, atún y artículos de limpieza e higiene personal.

Si vives en el Edomex y cumples con los requisitos, aún estás a tiempo de completar el proceso y asegurar tu apoyo durante este año.

¡Ya está abierto el registro de #AlimentaciónParaElBienestar!

Con este programa, apoyamos a mujeres de 50 a 64 años que más lo necesitan.

¿Cómo obtener despensa gratis en el Edomex? Requisitos

Para acceder a la despensa Bienestar 2026, las interesadas deben realizar primero un registro en línea en la plataforma oficial del programa y posteriormente entregar su documentación en los módulos habilitados. Los principales requisitos son:

Tener entre 50 y 64 años

Vivir en el Estado de México

Presentar CURP

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio reciente

Formato único de Bienestar debidamente llenado

El proceso inicia con el registro digital utilizando la CURP, donde las solicitantes deben completar un cuestionario socioeconómico y descargar los formatos de despensa bienestar para continuar el trámite de manera presencial. Hazlo en este ENLACE.

Esta es la fecha límite para registrarte y obtener una despensa gratis en el Edomex

De acuerdo con la convocatoria del programa Alimentación para el Bienestar, el registro de permanencia y actualización para 2026 tiene como fecha límite para el registro el próximo miércoles 18 de marzo.

Durante este periodo, las beneficiarias del año pasado deben actualizar su información para seguir recibiendo el apoyo, mientras que quienes cumplan los requisitos pueden iniciar su proceso para integrarse al padrón.

El calendario también se organiza por la primera letra del apellido, para facilitar el trámite y evitar saturación en el sistema.

Una vez finalizado el registro, las autoridades revisarán la documentación y los resultados se publicarán a finales de marzo, donde se confirmará quiénes continuarán o ingresarán al programa.

