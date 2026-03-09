Fuerte accidente en San Mateo Nopala: Transporte de carga pierde el control y deja varios heridos en Naucalpan, Edomex

Un aparatoso accidente se registró la mañana de este lunes 9 de marzo en el municipio de Naucalpan, Estado de México (Edomex), luego de que un camión de carga presuntamente se quedara sin frenos y terminara impactándose cerca del Campus Lomas Verdes de la Universidad del Valle de México (UVM).

El incidente ocurrió sobre la calle 20 de Noviembre, en el cruce con calle B, en la zona de San Mateo Nopala, con dirección hacia Praderas de San Mateo.

De acuerdo con los primeros reportes, el saldo preliminar es de al menos dos personas lesionadas.

🔻 Al menos dos lesionados por camión de carga accidentado en Naucalpan, de acuerdo con información preliminar pic.twitter.com/lErLLH39bG — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 9, 2026

¿Qué sucedió esta mañana en Naucalpan, Edomex?

De acuerdo con información preliminar difundida por reportes ciudadanos, el camión de carga habría sufrido una falla mecánica en el sistema de frenos mientras circulaba por la pendiente de la calle 20 de Noviembre

Tras perder el control, la unidad derribó una estructura tipo barandal y terminó cayendo hacia un andador peatonal, lo que provocó alarma entre vecinos y personas que transitaban por el lugar.

Elementos de seguridad y Protección Civil acuden al lugar de los hechos

Paramédicos atendieron al conductor del vehículo, quien resultó herido, así como a otra persona que también presentó lesiones.

Elementos de Protección Civil, policías municipales y personal médico permanecieron en la zona para asegurar el área y coordinar el retiro del vehículo involucrado.

Vías alternas si circulas por Naucalpan

El percance generó afectaciones a la circulación en la zona de Lomas Verdes y San Mateo Nopala, especialmente sobre la calle 20 de Noviembre, donde se realizaron maniobras de emergencia y retiro del camión.

Ante esta situación, autoridades recomendaron a los automovilistas tomar rutas alternas para evitar congestionamientos durante la mañana.

Entre las principales vías alternas se encuentran:



Avenida Lomas Verdes

Boulevard Manuel Ávila Camacho (Periférico Norte)

(Periférico Norte) Avenida Adolfo López Mateos

Avenida Fuentes de Satélite

Calzada San Mateo

Estas vialidades permiten rodear la zona afectada y conectar con colonias cercanas como Ciudad Satélite, Praderas de San Mateo y otras áreas del municipio.

