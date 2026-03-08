adn bueno
Bloqueos y accidentes que se registran hoy domingo 8 de marzo

Carreteras y autopistas reportan carga vehicular o cierres a causa de bloqueos y accidentes hoy domingo 8 de marzo; autoridades piden tomar precauciones.

Bloqueos en autopistas y carreteras hoy 8 de marzo
Hoy 8 de marzo se reportan bloqueos en diversas carreteras y autopistas; hay carga vehicular y cortes en la circulación.|@GN_Carreteras | X

Escrito por: Adriana Pacheco

Se reporta carga vehicular en carreteras y autopistas del país hoy domingo 8 de marzo, a causa de bloqueos y accidentes, motivo por el cual las autoridades llaman a los conductores de tomar rutas alternas para evitar afectaciones en su trayecto.

Accidente por exceso de velocidad en la México-Toluca deja una víctima

Aunque es domingo y se registra una disminución en el paso de vehículos, muchas personas se trasladan de un estado a otro por trabajo o para disfrutar de un descanso en familia. Ante ello, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), así como la Guardia Nacional dieron a conocer los tramos afectos de las vialidades.

Bloqueos por el 8M en carreteras y autopistas

A lo largo del día también se esperan bloqueos relacionados por el 8M, fecha que busca denunciar la violencia contra la mujer, así como los feminicidios, acoso y abuso sexual, por lo que seguramente habrá cortes parciales o totales en la circulación y paso intermitente en las casetas.

¿Qué carreteras y autopistas tienen bloqueos hoy?

Se registra cierre parcial de circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 045+400, de la carretera Cardel-Poza Rica, en Veracruz. Conductores deben disminuir la velocidad al circular por la zona.

Carretera Raudales de Malpaso-El Bellote

Hay cierre parcial de circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 122+350, de la carretera Raudales de Malpaso-El Bellote, en Tabasco. Ante ello la Guardia Nacional exhorta a los conductores a atender las indicaciones viales.

Autopista México-Querétaro

CAPUFE alerta de carga vehicular en la autopista México-Querétaro, en el kilómetro 89, dirección Ciudad de México (CDMX), luego de un incidente, fuera de la cobertura de la institución, el cual ya fue atendido.

Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque

CAPUFE informa que hay cierres intermitentes en ambos sentidos de la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, kilómetro 16, por labores de mantenimiento sobre el Puente Ing Antonio Dovalí Jaime.

Bloqueos hoy

