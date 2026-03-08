Bloqueos y accidentes que se registran hoy domingo 8 de marzo

Se reporta carga vehicular en carreteras y autopistas del país hoy domingo 8 de marzo, a causa de bloqueos y accidentes, motivo por el cual las autoridades llaman a los conductores de tomar rutas alternas para evitar afectaciones en su trayecto.

Accidente por exceso de velocidad en la México-Toluca deja una víctima

Aunque es domingo y se registra una disminución en el paso de vehículos, muchas personas se trasladan de un estado a otro por trabajo o para disfrutar de un descanso en familia. Ante ello, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), así como la Guardia Nacional dieron a conocer los tramos afectos de las vialidades.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Bloqueos por el 8M en carreteras y autopistas

A lo largo del día también se esperan bloqueos relacionados por el 8M, fecha que busca denunciar la violencia contra la mujer, así como los feminicidios, acoso y abuso sexual, por lo que seguramente habrá cortes parciales o totales en la circulación y paso intermitente en las casetas.

¿Qué carreteras y autopistas tienen bloqueos hoy?

Se registra cierre parcial de circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 045+400, de la carretera Cardel-Poza Rica, en Veracruz. Conductores deben disminuir la velocidad al circular por la zona.

#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVíal cerca del km 045+400, de la carretera Cardel-Poza Rica. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/iUBG3zirzr — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 8, 2026

Carretera Raudales de Malpaso-El Bellote

Hay cierre parcial de circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 122+350, de la carretera Raudales de Malpaso-El Bellote, en Tabasco. Ante ello la Guardia Nacional exhorta a los conductores a atender las indicaciones viales.

#TomePrecauciones en #Tabasco se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVíal cerca del km 122+350, de la carretera Raudales de Malpaso-El Bellote. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/MpikHE7eIS — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 8, 2026

Autopista México-Querétaro

CAPUFE alerta de carga vehicular en la autopista México-Querétaro, en el kilómetro 89, dirección Ciudad de México (CDMX), luego de un incidente, fuera de la cobertura de la institución, el cual ya fue atendido.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠#AutMéxicoQuerétaro, km 89, dirección CDMX. El incidente fuera de la cobertura de CAPUFE ha sido atendido. Sin embargo, en la zona se registra carga vehicular intensa. Unidades de CAPUFE realizan operativo de vialidad. Atiende las indicaciones viales y… — CAPUFE (@CAPUFE) March 8, 2026

SEGUIMIENTO: Marcha 8M por el Día Internacional de la Mujer en CDMX Colectivas y familias se unen este 8 de marzo para exigir justicia e igualdad; evita contratiempos al conocer los cierres viales y alternativas en el Centro Histórico. 08 marzo, 2026

Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque

CAPUFE informa que hay cierres intermitentes en ambos sentidos de la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, kilómetro 16, por labores de mantenimiento sobre el Puente Ing Antonio Dovalí Jaime.

⚠️ AVISO IMPORTANTE⚠️

Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, km 16. Cierres intermitentes en ambos sentidos por labores de mantenimiento sobre el Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime. Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) March 8, 2026