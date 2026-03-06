El mapa del Edomex podría cambiar: estas localidades piden ser nuevos municipios y ya hay fecha confirmada

El mapa del Estado de México podría sufrir importantes modificaciones en los próximos meses debido a una serie de solicitudes de varias comunidades que buscan convertirse en nuevos municipios.

Las propuestas ya están siendo analizadas por el Congreso del Estado de México, que inició un proceso para revisar la viabilidad de estos cambios territoriales. El tema forma parte de la agenda de la Comisión de Límites Territoriales del Congreso mexiquense, que revisa peticiones de localidades que desean separarse de sus municipios actuales para contar con una administración propia.

Entre los argumentos que suelen presentar las comunidades interesadas se encuentran factores como el crecimiento poblacional, la necesidad de mejorar los servicios públicos y el interés por contar con mayor autonomía administrativa para atender las necesidades locales.

Estas localidades buscan convertirse en nuevos municipios en el Edomex

De acuerdo con información del Congreso del Estado de México, varias comunidades solicitaron iniciar el proceso para convertirse en municipios independientes. Para ello, deberán presentar argumentos sociales, históricos y administrativos que respalden su petición.

Las localidades convocadas para exponer sus propuestas son:



Atzingo , perteneciente al municipio de Ocuilan

, perteneciente al municipio de Ocuilan San Francisco Tlalcilalcalpan , en Almoloya de Juárez

, en Almoloya de Juárez San Pablo de las Salinas , en Tultitlán

, en Tultitlán Santa Catarina Ayotzingo, en Chalco

Cada una de estas comunidades busca demostrar que cuenta con las condiciones necesarias para operar como municipio propio, lo que implicaría tener autoridades locales, presupuesto y responsabilidades administrativas independientes.

Cuál es la fecha clave para decidir si se crean nuevos municipios

Como parte del proceso legislativo, el Congreso mexiquense fijó el 14 de abril como la fecha en la que representantes de estas localidades deberán acudir a presentar formalmente sus argumentos ante los diputados.

Durante estas sesiones se analizarán aspectos como la viabilidad territorial, la capacidad administrativa y las condiciones económicas de cada comunidad. Este paso forma parte del proceso legal que debe seguirse antes de considerar cualquier cambio en la división municipal del estado.

Sin embargo, los legisladores aclararon que estas audiencias no significan que los nuevos municipios se aprobarán automáticamente. Se trata de una etapa de análisis para determinar si las propuestas cumplen con los requisitos establecidos por la legislación estatal.

Otras zonas del Edomex que también buscan convertirse en municipios

Además de las localidades que ya fueron convocadas, existen otras propuestas que también están siendo revisadas por el Congreso del Estado de México dentro de procesos similares.

Entre ellas se encuentran:

Santiago Yeché , en el municipio de Jocotitlán

, en el municipio de Jocotitlán Teacalco , una zona que abarca territorios de Temascalapa, Tecámac, Axapusco, Teotihuacán y San Martín de las Pirámides

, una zona que abarca territorios de Temascalapa, Tecámac, Axapusco, Teotihuacán y San Martín de las Pirámides Ciudad Lago, área que involucraría zonas de Nezahualcóyotl, Ecatepec y Texcoco.

