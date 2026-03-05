Clima hoy 5 de marzo en México; lluvias de hasta 75 mm en tres estados

Para el clima de hoy jueves 5 de marzo 2026 un canal de baja presión sobre el centro y oriente del país, junto con el ingreso de aire cálido y húmedo del Golfo de México, provocará chubascos y lluvias fuertes, con precipitaciones muy fuertes en San Luis Potosí e Hidalgo, acompañadas de descargas eléctricas, granizo y rachas de viento.

En el noreste, la presencia de una línea seca generará lluvias fuertes, tormentas eléctricas y posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila y Nuevo León.

Además, el frente frío número 39 ocasionará rachas de viento de hasta 80 km/h en el norte y noroeste del país, mientras que la entrada de humedad favorecerá lluvias fuertes en el sur y sureste, con precipitaciones muy fuertes en Chiapas.

Pese a estas condiciones, continuará la onda de calor en zonas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

¿Dónde lloverá este jueves 5 de marzo 2026?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): San Luis Potosí, Hidalgo y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Morelos, Ciudad de México, Veracruz y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes y Guerrero.

Altas temperaturas en México para el clima de hoy

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Heladas para el clima de hoy jueves 5 de marzo 2026

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California Sur, San Luis Potosí, Aguascalientes, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.

