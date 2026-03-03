No es tu imaginación: tu peso sí cambia en un ascensor y la ciencia lo explica

No es una ilusión: tu peso realmente cambia cuando estás en un ascensor. Aunque la variación es mínima y dura apenas unos segundos, la física explica por qué puedes pesar más o menos dependiendo del movimiento.

Este fenómeno tiene que ver con las fuerzas que actúan sobre tu cuerpo, especialmente cuando el ascensor acelera o desacelera, algo que todos hemos sentido sin saber exactamente por qué ocurre.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué tu peso cambia dentro de un ascensor?

El cambio en tu peso se debe a un principio básico de la física llamado fuerza normal, que es la que ejerce el suelo (o en este caso, el ascensor) sobre tu cuerpo.

Cuando el ascensor está detenido o se mueve a velocidad constante, tu peso es el habitual. Sin embargo, cuando comienza a moverse hacia arriba, la fuerza que empuja tu cuerpo aumenta, haciendo que momentáneamente peses más.

Por el contrario, cuando el ascensor baja o desacelera, la fuerza disminuye y puedes sentirte más ligero, como si tu peso se redujera por unos instantes.

El momento exacto en el que te sientes más pesado o ligero

La sensación de cambio ocurre justo en los momentos de inicio y frenado del ascensor.

Al subir: sientes un aumento de peso durante los primeros segundos.

Al bajar: tu cuerpo experimenta una ligera sensación de “flotar”.

Esto sucede porque tu cuerpo reacciona a la aceleración, no solo al movimiento. Es el mismo principio que se siente en una montaña rusa o en un avión durante el despegue.

¿Es un cambio real o solo una sensación?

Aunque muchas personas creen que es solo una sensación, lo cierto es que sí hay un cambio real en el peso medido, aunque es extremadamente pequeño y temporal.

Si te subieras a una báscula dentro de un ascensor en movimiento, podrías notar cómo el número cambia ligeramente durante esos momentos de aceleración.

Sin embargo, este cambio no afecta tu masa corporal, sino la forma en que las fuerzas actúan sobre ti en ese instante.

¿Qué dice la ciencia sobre este fenómeno?

Este efecto está explicado por las leyes del movimiento de Isaac Newton, específicamente la relación entre masa, fuerza y aceleración.

La ecuación básica muestra que cualquier cambio en la aceleración modifica la fuerza que experimenta un objeto, lo que en este caso se traduce en una variación temporal del peso.

Por eso, aunque no lo percibas siempre, cada vez que subes o bajas en un ascensor, tu cuerpo está experimentando pequeños cambios físicos perfectamente medibles.

Lea también: Los 5 aeropuertos más puntuales de EUA para viajar en Semana Santa