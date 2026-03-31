Tarjeta del Seguro Social: lo que nadie te cuenta sobre cómo obtenerla o reemplazarla

La tarjeta del Seguro Social es un documento esencial en Estados Unidos, utilizado para fines laborales, fiscales y de seguridad social. Ya sea que necesites obtenerla por primera vez, reemplazarla tras pérdida o robo, o actualizar tu información personal, es importante seguir los pasos correctos para evitar retrasos y problemas legales.

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Cómo obtener la tarjeta del Seguro Social en Estados Unidos por primera vez

Si es tu primera vez solicitando la tarjeta del Seguro Social, debes presentar ciertos documentos que prueben tu identidad, edad y estatus migratorio.

Para ciudadanos estadounidenses, el pasaporte o certificado de nacimiento suelen ser suficientes.

El formulario principal es el SSA-5, que se debe llenar con información precisa y entregarse en una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA).

En algunos estados, también es posible iniciar la solicitud en línea, aunque la entrega final de la tarjeta siempre será física.

Cómo reemplazar una tarjeta perdida o robada del Seguro Social en Estados Unidos

Si tu tarjeta fue perdida, robada o dañada, puedes solicitar un reemplazo siguiendo un procedimiento similar al de la primera solicitud. Es fundamental presentar documentos que confirmen tu identidad, como licencia de conducir, pasaporte o tarjeta de identificación estatal.

Recuerda que hay un límite de tres reemplazos por año y 10 en toda la vida, salvo excepciones, por lo que es recomendable mantener la tarjeta en un lugar seguro.

En caso de cambio de información por matrimonio, divorcio u otras razones legales, es necesario corregir los datos de la tarjeta, por lo que se debe solicitar una actualización ante la SSA.

Los documentos requeridos incluyen certificados legales que respalden el cambio, como certificados de matrimonio, divorcio o actas de nacimiento actualizadas. Este trámite garantiza que tu tarjeta refleje tu información correcta, evitando problemas en trámites laborales o fiscales.

Solicita tu número de Seguro Social en Estados Unidos por primera vez.

Consejos importantes sobre la tarjeta del Seguro Social en Estados Unidos

Siempre verifica que tu información personal sea exacta y consistente con otros documentos oficiales.

con otros documentos oficiales. Nunca compartas tu tarjeta con terceros; la SSA nunca solicita tu número por teléfono o correo electrónico .

. Si eres menor de edad, un padre o tutor puede realizar la solicitud en tu nombre.

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