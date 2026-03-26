Alerta por arañas del tamaño de una mano que invaden EUA

En distintas regiones de Estados Unidos se ha detectado la presencia de arañas del tamaño de una mano humana, un fenómeno que está sorprendiendo a residentes y expertos. Estas especies, aunque no nuevas, ahora se observan en más zonas debido a factores como el cambio climático, la urbanización y el transporte involuntario por humanos, lo que ha acelerado su expansión.

El tamaño de estas arañas puede ser intimidante, especialmente cuando aparecen cerca de viviendas, jardines o techos, aunque los especialistas aclaran que muchas de ellas no representan un peligro grave para las personas.

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¿Por qué las arañas gigantes se propagan tan rápido en Estados Unidos?

El aumento de estas arañas gigantes se relaciona con el clima más cálido y húmedo en varias regiones del país, que favorece su reproducción. Además, el comercio, transporte de mercancías y materiales de construcción permite que estas especies se desplacen a nuevas áreas sin ser detectadas a tiempo.

Algunas especies invasoras logran adaptarse con rapidez a distintos entornos, aumentando su presencia en varios estados. Esto ha llevado a que personas de diferentes ciudades reporten encuentros con arañas más grandes de lo habitual, mientras los expertos estudian su comportamiento y los riesgos reales para la población.

¿Qué tan peligrosas son las arañas gigantes y cómo protegerse?

A pesar de su tamaño, la mayoría de estas arañas gigantes no representa una amenaza seria para los humanos. Su comportamiento suele ser no agresivo, y solo muerden si se sienten en peligro.

Los especialistas recomiendan medidas preventivas como sellar posibles entradas a la casa, mantener limpios los patios y jardines, y reducir la presencia de insectos, ya que son la principal fuente de alimento de estos arácnidos. Con estas precauciones, es posible convivir con el fenómeno sin riesgos mayores.

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