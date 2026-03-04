inklusion.png Sitio accesible
Retrasos en 5 líneas del Metro CDMX y ruta Buenavista–Tenayuca del Metrobús hoy miércoles 4 de marzo

Estos son los bloqueos que hay en carreteras hoy 4 de marzo

Carreteras y autopistas reportan cierres este miércoles, por lo que CAPUFE y Guardia Nacional piden a los conductores tomar precauciones ante los bloqueos.

Se registran bloqueos en carreteras y autopistas hoy 4 de marzo
CAPUFE y Guardia Nacional alertan de bloqueos en autopistas y carreteras hoy miércoles.|@GN_Carreteras | X

Escrito por: Adriana Pacheco

Si estás próximo a salir a carretera o a alguna autopista toma precauciones, ya que se reportan bloqueos y cierres, debido a accidentes viales hoy miércoles 4 de marzo.

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) y la Guardia Nacional, varios caminos reportan cierres parciales o totales, por lo que llaman a los automovilistas a no excederse en la velocidad y respetar las indicaciones de movilidad.

¿Qué carreteras reportan bloqueos hoy?

Carretera Puebla-Córdoba

Guardia Nacional pide a los conductores que circulan sobre la carretera Puebla-Córdoba tomar precauciones ante el cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del kilómetro 264+650.

Autopista México-Querétaro

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 175, dirección Ciudad de México, por un choque múltiple. En la zona se registra carga vehicular, así que se pide a los conductores disminuir la velocidad.

Autopista México-Puebla

Se registra cierre parcial a la circulación en ambos sentidos de la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 48, debido al choque de un vehículos contra un muro central.

Autopista La Tinaja-Isla

CAPUFE alerta sobre el cierre a la circulación en la autopista La Tinaja-Isla, en el kilómetro 23, dirección Isla, ya que se realizan maniobras para el retiro de un vehículo siniestrado. Ante ello se pide a los conductores tomar alternativas en las próximas horas.

