Estos son los bloqueos que hay en carreteras hoy 4 de marzo

Si estás próximo a salir a carretera o a alguna autopista toma precauciones, ya que se reportan bloqueos y cierres, debido a accidentes viales hoy miércoles 4 de marzo.

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) y la Guardia Nacional, varios caminos reportan cierres parciales o totales, por lo que llaman a los automovilistas a no excederse en la velocidad y respetar las indicaciones de movilidad.

¿Qué carreteras reportan bloqueos hoy?

Carretera Puebla-Córdoba

Guardia Nacional pide a los conductores que circulan sobre la carretera Puebla-Córdoba tomar precauciones ante el cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del kilómetro 264+650.

#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 264+650, en la carretera Puebla - Córdoba. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/jAilX24WVa — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 4, 2026

Autopista México-Querétaro

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 175, dirección Ciudad de México, por un choque múltiple. En la zona se registra carga vehicular, así que se pide a los conductores disminuir la velocidad.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoQuerétaro, km 175, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance múltiple). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) March 4, 2026

Autopista México-Puebla

Se registra cierre parcial a la circulación en ambos sentidos de la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 48, debido al choque de un vehículos contra un muro central.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoPuebla, km 48. Reducción de carriles en ambos sentidos, por atención de accidente (choque contra muro central). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) March 4, 2026

Autopista La Tinaja-Isla

CAPUFE alerta sobre el cierre a la circulación en la autopista La Tinaja-Isla, en el kilómetro 23, dirección Isla, ya que se realizan maniobras para el retiro de un vehículo siniestrado. Ante ello se pide a los conductores tomar alternativas en las próximas horas.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴

Autopista La Tinaja - Isla, km 23, dirección Isla. Cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) March 4, 2026

