Estos son los sueldos reales dentro del Ejército mexicano; el cargo que supera el millón de pesos al año

¿Te imaginas ganar un millón de pesos al año? Si alguna vez has considerado formar parte del Ejército mexicano, te contamos que existen algunos cargos que superan esa cifra. Además, al igual que otros trabajos en México, los militares cuentan con diversas prestaciones de ley. Te contamos cuánto gana un soldado del Ejército mexicano en 2026.

¿Cuánto gana un soldado en México al mes?

En México, para convertirse en soldado o militar profesional es necesario estudiar alguna de las carreras en uno de los planteles del Sistema Educativo Militar. Las principales opciones incluyen el Heroico Colegio Militar para licenciaturas en administración militar y seguridad pública, así como escuelas especializadas en medicina, ingeniería, aviación y enfermería.

En nuestro país, los soldados ganan un sueldo mensual superior al de muchos profesionistas. La tabla de sueldos militares estos son los ingresos para los miembros de la tropa:

Soldado: $18,840 pesos

Cabo: $19,548 pesos

Sargentos: $20 a 21 mil pesos

Subteniente: $24,500 pesos

Teniente: $25,977 pesos

¿Cuál es el salario más alto de un soldado del Ejército mexicano?

En el Ejército mexicano existen distintos cargos o niveles a los que se puede ir ascendiendo con el paso de los años. Al igual que en cualquier profesión, el ingreso depende del avance en la jerarquía.

De acuerdo con la Tabla de Haberes 2026, los sueldos anuales más altos en el Ejército mexicano son los siguientes:

General de División: $133,503.67 pesos

General de Brigada / de Ala: $122,372.19 pesos

General Brigadier / de Grupo: $107,774.04 pesos

Coronel: $91,027.71 pesos

Teniente Coronel: $62,354.53 pesos

Mayor: $49,769.61 pesos

Capitán Primero: $42,979.08 pesos

Capitán Segundo: $38,993.12 pesos

Teniente: $25,977.03 pesos

Como se puede observar, desde el Coronel hasta el General de División son cargos que superan el millón de pesos al año.

Además del sueldo mensual, los integrantes del Ejército mexicano cuentan con prestaciones superiores a las de ley como:

Aguinaldo de 40 días

Prima vacacional de 20 días

Compensación de más de 2 mil pesos

Asignación técnica +40%

Despensa entre $1,515 a $1,640 pesos

Transporte $985 pesos

Ahora que ya conoces cuánto gana un soldado del Ejército mexicano, puedes considerar si te interesa comenzar a estudiar una carrera militar. Puedes checar los requisitos en este ENLACE.

