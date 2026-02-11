Las carreras técnicas de la Universidad Naval y sus requisitos

La Universidad Naval, dependiente de la Secretaría de Marina (Semar), mantiene abierta su convocatoria 2026 para el ingreso a los Establecimientos Educativos Navales, ofreciendo a aspirantes la oportunidad de cursar carreras técnico-profesionales bajo un esquema educativo con disciplina militar, formación integral y servicio público

Los interesados pueden iniciar su registro en la plataforma oficial de la institución, conoce todos los detalles pues la fecha límite de inscripción es el 9 de marzo.

¿Qué carreras técnicas tiene la Universidad Naval en 2026?

La Universidad Naval ofrece una variedad de programas técnico-profesionales enfocados en el ámbito operativa y logístico de la Armada de México, con una duración aproximada de 3 años:



Técnico Profesional en Administración e Intendencia Naval: formación en logística, administración y apoyo financiero dentro de unidades navales. Técnico Profesional en Electrónica Naval: capacitación en sistemas de comunicaciones, armamentos y control electrónico. Técnico Profesional en Informática Naval: preparación en sistemas computacionales, redes y soporte técnico. Técnico Profesional en Combustión Interna y Sistemas de Propulsión: especialidad en mantenimiento de motores navales. Técnico Profesional en Electricidad y Refrigeración: formación en instalaciones eléctricas y sistemas de climatización naval. Técnico Profesional en Mecánica de Aviación Naval: conocimientos para mantener y operar aeronaves navales desde tierra y aire.

Estas opciones se suman a las carreras profesionales que se imparten en distintos centros educativos navales del país, orientadas a ingeniería e incluso a formación médica.

¿Qué se necesita para entrar a la Universidad Naval? Requisitos

Para poder participar en el concurso de selección 2026, los jóvenes interesados deben cumplir con una serie de requisitos generales:



Nacionalidad mexicana por nacimiento y sin otra nacionalidad

Estado civil soltero(a), sin hijos y no estar embarazada

Edad entre los 18 y los 23 años al inicio del ciclo académico

Estatura mínima: 1.63 m para hombres y 1.58 m para mujeres.

Índice de Masa Corporal dentro de rangos determinados y condición física óptima

Promedio mínimo escolar: típicamente desde 7.0 hasta 7.5, de acuerdo con la convocatoria

Además, los aspirantes deberán reunir documentación como acta de nacimiento, CURP, constancia de antecedentes penales, cartilla del Servicio Militar (para hombres), entre otros requisitos específicos de la convocatoria.

Registro y proceso de selección

El proceso de ingreso se realiza enteramente en línea . Para comenzar, los aspirantes deben crear una cuenta en el sistema de registro oficial de la Universidad Naval, proporcionar correo electrónico válido y contraseña, y posteriormente completar el formulario con información personal y académica.

El periodo de registro permanece abierto hasta el 9 de marzo de 2026, según la convocatoria oficial, y comprende varias fases de evaluación que van desde un examen académico hasta fases presenciales con pruebas médicas y físicas.

¿Cómo contactar a la Universidad Naval?

Para mayor información o alguna duda en específico, te puedes comunicar al número telefónico 55 56 24 65 00 (extensiones 8883, 8060, 8654 y 8669).

