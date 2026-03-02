Los estados que sufrirán el “choque térmico” hoy en México según el SMN

El calor seguirá dominando buena parte del país este lunes 2 de marzo, mientras el frente frío número 38 impacta el noroeste y genera vientos intensos, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La combinación de sistemas provocará contrastes marcados: altas temperaturas en el occidente y sur, lluvias en diversas regiones y rachas fuertes en zonas fronterizas y costeras.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Dónde lloverá hoy 2 de marzo en México?

De acuerdo con el pronóstico oficial, el frente frío 38 ingresará por la península de Baja California y, al interactuar con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, favorecerá vientos de 50 a 70 kilómetros por hora en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua, con posibles tolvaneras.

Al mismo tiempo, canales de baja presión en el occidente, centro y sureste, junto con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciarán lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas.

Chiapas será la entidad con mayores acumulados, con intervalos de chubascos y lluvias puntuales fuertes. También se prevén chubascos en Chihuahua, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En estados como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Guerrero, Estado de México y Puebla se esperan precipitaciones aisladas.

Inusual ola de calor desata múltiples incendios forestales en España

Onda de calor: Estados que superarán los 40 grados

Pese a la presencia del sistema frontal, una circulación anticiclónica en niveles medios mantendrá ambiente muy caluroso en gran parte del territorio nacional.

La onda de calor persistirá en zonas de Durango, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Las temperaturas máximas alcanzarán entre 40 y 45 grados en Sonora, el norte de Sinaloa, el noroeste de Guerrero y el istmo de Oaxaca y Chiapas.

De 35 a 40 grados se esperan en estados del norte y occidente como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, además de la península de Yucatán.

Bajas temperaturas seguirán presentes en el país

En contraste, durante la madrugada del martes se prevén temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

La ola de calor afectará el Sistema Cutzamala este 2026 El año pasado, el Sistema Cutzamala tuvo un almacenamiento histórico, pero esto cambiaría drásticamente el 2026 con la fuerte temporada de calor 25 febrero, 2026

Vientos fuertes y oleaje elevado

El SMN también alertó por oleaje de 1.5 a 2.5 metros en la costa occidental de la península de Baja California y en el golfo de Tehuantepec, donde además habrá evento de viento de componente norte.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y extremar precauciones ante el calor extremo, los cambios bruscos de temperatura, las rachas de viento y las lluvias con actividad eléctrica.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.