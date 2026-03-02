¡Volvió a pasar! Colapsa tarima en foto de graduación en la Universidad de Veracruz

El accidente la Universidad Ibero volvió a repetirse este 2 de marzo, cuando colapsó una tarima de la plataforma donde posaban estudiantes de la facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV) en Xalapa, Veracruz, para su foto de graduación.

El desplome provocó que varios estudiantes resultaran lesionados, por lo que se solicitó el traslado en ambulancias. Te contamos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué pasó en la Universidad de Veracruz durante la foto de graduación?

Como ya es tradición, los alumnos graduados de la Universidad Veracruzana se disponían a tomar la fotografía grupal de final de curso, para lo cual subieron a una tarima. Alrededor de las 9:00 de la mañana, los jóvenes de la generación 2022-2026 ya posaban ante la cámara para la foto conmemorativa.

🚨 Tras el reporte al 911 por el desplome de una tarima con estudiantes de la Universidad Veracruzana, activamos los protocolos de atención junto con corporaciones de emergencia, proporcionando asistencia médica y el traslado oportuno de las personas lesionadas. #PanterasSSP 🚑 pic.twitter.com/rExzyVsIfo — SSP Veracruz (@SP_Veracruz) March 2, 2026

De pronto, frente a la mirada de pánico de sus familiares, la tarima colapsó con los jóvenes sobre de ella. La traima se venció con el peso y la caída, desde varios niveles, generó lesiones a los estudiantes, por lo que los padres de familia no descartan tomar acciones legales, en contra de la empresa Port’s, encargada de la toma de la fotografía de graduación.

Reportan alumnos lesionados tras el desplome de una tarima en foto de graduación

De acuerdo con el comunicado del rector de la UV, Martín Aguilar Sánchez, tras la caída el saldo fue de 18 estudiantes lesionados, de los cuales, 16 requirieron el traslado en ambulancia a la Policlínica.

Asimismo, paramédicos, Protección Civil y bomberos acudieron al lugar para dar atención inmediata a los estudiantes lesionados.

Desplome de tarima en la Ibero Santa Fe deja a 33 lesionados

Apenas unos días antes, se registró el desplome de una traima para foto de graduación en la Universidad Ibero, plantel Santa Fe. El saldo de este accidente fue de 33 estudiantes lesionados.

Definitivamnete, este tipo de accidentes ponen de manifiesto la necesidad de protocolos más estrictos de seguridad y revisión de estructuras para este tipo de fotografías grupaes conmemorativas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

