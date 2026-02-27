Colapsa templete en foto de graduación de alumnos de universidad, se reportan varios lesionados (VIDEO)

Durante una foto de graduación en la Universidad Iberoamericana, mejor conocida como la Ibero, se registró un aparatoso accidente en el campus de Santa Fe en la CDMX. Decenas de alumnos se postraron en un templete de madera para captar la imagen, sin embargo segundos antes de tomar la foto la estructura no resistió y colapsó provocando la caída de los estudiantes.

Al momento los primeros reportes indican que hay al menos 23 lesionados de los cuales 6 habrían sido trasladados al hospital.

Video del accidente en la Ibero

🚨#ÚLTIMAHORA | Se derrumba templete mientras un grupo de estudiantes se tomaba fotografía de graduación 📉🏗️



Equipos de @SUUMA_CDMX, Cruz Roja, Protección Civil y ERUM ya se encuentran en el lugar atendiendo a los lesionados — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 27, 2026

Esto es información en desarrollo....