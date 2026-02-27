inklusion.png Sitio accesible
Breaking News

Estado del Metro CDMX y Metrobús hoy 27 de febrero 2026; líneas afectadas

Colapsa templete en foto de graduación de alumnos de universidad, se reportan varios lesionados (VIDEO)

La mañana de este viernes se registró un accidente en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México; al momento se habla de varios alumnos lesionados.

ibero accidente
En la Ibero se registró un accidente durante una foto de graduación|IBERO
Ciudad

Escrito por: Hakbar Juárez

Durante una foto de graduación en la Universidad Iberoamericana, mejor conocida como la Ibero, se registró un aparatoso accidente en el campus de Santa Fe en la CDMX. Decenas de alumnos se postraron en un templete de madera para captar la imagen, sin embargo segundos antes de tomar la foto la estructura no resistió y colapsó provocando la caída de los estudiantes.

Al momento los primeros reportes indican que hay al menos 23 lesionados de los cuales 6 habrían sido trasladados al hospital.

Video del accidente en la Ibero

Esto es información en desarrollo....

