Carreteras cerradas por accidentes, vehículo incendiado y obras hoy, según CAPUFE

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó qué carreteras tienen afectaciones hoy sábado debido a bloqueos, accidentes y obras, además compartió algunas recomendaciones para que viajes seguro.

Accidentes en carreteras hoy

De acuerdo con información de la Guardia Nacional las carreteras con afectaciones son:

En Michoacán hay cierre parcial en el kilómetro 33+180, de la carretera Atlacomulco - Maravatio por vehículo incendiado por falla mexánica.

#TomePrecauciones en #Michoacán se registra cierre parcial de circulación por #VehículoIncendiado por falla mecánica, cerca del km 133+180, de la carretera Atlacomulco - Maravatio. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/poAsgV5Ijo — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 28, 2026

Cierre total por accidente vial cerca del kilómetro 077+200 de la carretera Matehuala-Saltillo.

Cierre total por siniestro en el kilómetro 61 de la autopista Las Chopas-Oxozocoautla.

Cierre parcial en el kilómetro 89 de la autopista México-Puebla por volcadura de tracto camión.

Cierre parcial por falla mecánica de vehículo en el kilómetro 87 de la autopista La Tinaja- Isla.

Cierre parcial por maniobras en el kilómetro 12 de la autopista Tehuacán- Oaxaca.

Cierre parcial en el kilómetro 93 de la autopista Hermosillo- Magdalena por accidente.

Cierre parcial en el kilómetro 43 de la autopista México-Querétaro por accidente de tracto camión.

Carga vehicular en el kilómetro 16 de la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque por labores de mantenimiento sobre el puente Ingeniero Antonio Dovalí Jaime.

Cierre parcial en el kilómetro 300 de la autopista Cuernavaca-Acapulco por choque por alcance múltiple.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 300, dirección Acapulco. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance múltiple). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) February 28, 2026

Recomendaciones para viajar seguro en carretera

Los Ángeles Verdes brindan apoyo a los viajeros en carreteras en diferentes situaciones como llantas ponchadas o fallas mecánicas y pueden brindar información sobre los destinos y rutas.

Además, previo al viaje recomiendan a los automovilistas revisar el estado de las llantas, verificar que los frenos funcionen correctamente y en caso de contar con canastilla de viaje que este bien colocado para evitar accidentes.

Carreteras accidentes

