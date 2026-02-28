Carreteras cerradas por accidentes, vehículo incendiado y obras hoy, según CAPUFE
Si vas a salir a carretera este fin de semana es importante que tomes previsiones debido a que hay reducción de carriles y obras de mantenimiento.
Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó qué carreteras tienen afectaciones hoy sábado debido a bloqueos, accidentes y obras, además compartió algunas recomendaciones para que viajes seguro.
Accidentes en carreteras hoy
De acuerdo con información de la Guardia Nacional las carreteras con afectaciones son:
En Michoacán hay cierre parcial en el kilómetro 33+180, de la carretera Atlacomulco - Maravatio por vehículo incendiado por falla mexánica.
Cierre total por accidente vial cerca del kilómetro 077+200 de la carretera Matehuala-Saltillo.
Cierre total por siniestro en el kilómetro 61 de la autopista Las Chopas-Oxozocoautla.
Cierre parcial en el kilómetro 89 de la autopista México-Puebla por volcadura de tracto camión.
Cierre parcial por falla mecánica de vehículo en el kilómetro 87 de la autopista La Tinaja- Isla.
Cierre parcial por maniobras en el kilómetro 12 de la autopista Tehuacán- Oaxaca.
Cierre parcial en el kilómetro 93 de la autopista Hermosillo- Magdalena por accidente.
Cierre parcial en el kilómetro 43 de la autopista México-Querétaro por accidente de tracto camión.
Carga vehicular en el kilómetro 16 de la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque por labores de mantenimiento sobre el puente Ingeniero Antonio Dovalí Jaime.
Cierre parcial en el kilómetro 300 de la autopista Cuernavaca-Acapulco por choque por alcance múltiple.
Recomendaciones para viajar seguro en carretera
Los Ángeles Verdes brindan apoyo a los viajeros en carreteras en diferentes situaciones como llantas ponchadas o fallas mecánicas y pueden brindar información sobre los destinos y rutas.
Además, previo al viaje recomiendan a los automovilistas revisar el estado de las llantas, verificar que los frenos funcionen correctamente y en caso de contar con canastilla de viaje que este bien colocado para evitar accidentes.
Carreteras accidentes
