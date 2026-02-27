Accidentes provocan cierres en carreteras de México hoy viernes

Todos los días miles de automovilistas transitan por las carreteras de México, por ello Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) dio a conocer cuáles tienen afectaciones debido a accidentes y obras y aquí te compartimos la lista para que busques alternativas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Carreteras de México cerradas hoy

Cabe recordar que en los últimos días se han registrado quema de vehículos en carreteras importantes y afortunadamente poco a poco la circulación se ha normalizado, pero se reportan cierres en varias autopistas:

Autopista Querétaro-Irapuato

CAPUFE informó que en el kilómetro 67 con dirección a Irapuato hay cierres debido a que se registró un accidente de un tracto camión.

Autopista Agua Dulce- Cárdenas

En el kilómetro 98 con dirección a Cárdenas hay lento avance debido al cierre de carriles porque se realizan maniobras para retirar un tracto camión siniestrado.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴

Autopista Agua Dulce - Cárdenas, km 98, dirección Cárdenas. Cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de tracto camión siniestrado). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) February 27, 2026

Carretera Coatzacoalcos- Villahermosa

Por otro lado, la Guardia Nacional Carreteras informó que hay cierre parcial de la circulación cerca del kilómetro 098+500 debido a un accidente.

Carretera Puebla-Córdoba

En Veracruz cerca del kilómetro 278+240 se registra un cierre parcial de la circulación por accidente vial.

#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 278+240, de la carretera Puebla – Córdoba. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/8sqA9jqVrI — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 27, 2026

Por ello, las autoridades hacen un llamado a los automovilistas que planean utilizar alguna de estas carreteras para que busquen alternativas o modifiquen sus trayectos.

Tráiler impacta vehículos en la carretera México-Toluca

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.