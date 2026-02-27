inklusion.png Sitio accesible
Accidentes provocan cierres en carreteras de México hoy viernes

Si planeas salir a carretera este viernes, te recomendamos tomar previsiones debido a que hay cierres por accidentes y obras.

Cierre en carreteras de México por accidentes
Accidente en carretera provoca cortes a la circulación|X: @GN_Carreteras
México

Escrito por: Itandehui Cervantes

Todos los días miles de automovilistas transitan por las carreteras de México, por ello Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) dio a conocer cuáles tienen afectaciones debido a accidentes y obras y aquí te compartimos la lista para que busques alternativas.

Carreteras de México cerradas hoy

Cabe recordar que en los últimos días se han registrado quema de vehículos en carreteras importantes y afortunadamente poco a poco la circulación se ha normalizado, pero se reportan cierres en varias autopistas:

Autopista Querétaro-Irapuato

CAPUFE informó que en el kilómetro 67 con dirección a Irapuato hay cierres debido a que se registró un accidente de un tracto camión.

Autopista Agua Dulce- Cárdenas

En el kilómetro 98 con dirección a Cárdenas hay lento avance debido al cierre de carriles porque se realizan maniobras para retirar un tracto camión siniestrado.

Carretera Coatzacoalcos- Villahermosa

Por otro lado, la Guardia Nacional Carreteras informó que hay cierre parcial de la circulación cerca del kilómetro 098+500 debido a un accidente.

Carretera Puebla-Córdoba

En Veracruz cerca del kilómetro 278+240 se registra un cierre parcial de la circulación por accidente vial.

Por ello, las autoridades hacen un llamado a los automovilistas que planean utilizar alguna de estas carreteras para que busquen alternativas o modifiquen sus trayectos.

