De gerentes a diseñadores: ISSSTE abre vacantes en CDMX y estados con salarios de hasta 25 mil pesos

La cadena de tiendas SUPERISSSTE lanzó una convocatoria de vacantes para integrar nuevo personal en la Ciudad de México (CDMX) y en distintas entidades del país.

La invitación está dirigida a quienes deseen incorporarse a su equipo en puestos de confianza, con salarios que van desde los 16 mil hasta más de 25 mil pesos mensuales, según el cargo.

De acuerdo con la información difundida por la propia institución, las y los interesados deberán registrar su currículum en el portal oficial http://www.superissste.gob.mx y, si cumplen con el perfil requerido, enviarlo también al correo electrónico victorm.gutierrez@superissste.gob.mx para su consideración.

Vacantes en SUPERISSSTE CDMX 2026: Puestos y salarios

En la capital del país se abrieron cuatro posiciones:



Subgerente Tienda Coruña : salario mensual de 22 mil 687 pesos

: salario mensual de 22 mil 687 pesos Subgerente Tienda Zaragoza : salario mensual de 22 mil 687 pesos

: salario mensual de 22 mil 687 pesos Diseñador Gráfico : salario mensual de 17 mil 932 pesos

: salario mensual de 17 mil 932 pesos RPV Cajero Tienda Villa Coapa: salario mensual de 16 mil 300 pesos

Los puestos de subgerencia contemplan responsabilidades administrativas, supervisión de personal y cumplimiento de metas comerciales.

En el caso del diseñador gráfico, el perfil está orientado a la generación de materiales visuales y estrategias de comunicación interna o externa; mientras que para RPV Cajero, se requiere experiencia en manejo de caja, atención al cliente y control de inventarios.

Vacantes de SUPERISSSTE en estados: Requisitos y sueldos

Además de la Ciudad de México, la convocatoria incluye oportunidades en tiendas ubicadas en:



Atlixco : subgerente, salario de 22 mil 687 pesos mensuales

: subgerente, mensuales Huamantla : subgerente, salario de 22 mil 687 pesos mensuales

: subgerente, mensuales Huejutla : subgerente, salario de 22 mil 687 pesos mensuales

: subgerente, mensuales Morelos: gerente de tienda, salario de 25 mil 184 pesos mensuales

El puesto de gerente implica la coordinación integral de la sucursal, supervisión de indicadores de venta, administración de recursos y liderazgo de equipos de trabajo.

¿Cómo postularse a las vacantes de SUPERISSSTE?

El proceso inicia con el registro del CV en la página oficial. Posteriormente, quienes cubran el perfil podrán reforzar su postulación enviando su información al correo indicado. Es importante considerar que la recepción de currículums es únicamente para fines de difusión y captación de candidatos.

La institución precisó que esta convocatoria aplica exclusivamente para personal de confianza y que el envío de documentos no sustituye los procesos internos de contratación, los cuales se rigen por la normatividad vigente.

Para quienes buscan empleo formal con prestaciones y salario fijo, esta puede ser una opción viable. La recomendación es revisar cuidadosamente el perfil requerido para cada vacante y asegurarse de cumplir con los requisitos antes de enviar la documentación.

