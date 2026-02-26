Golpe al bolsillo por aumento en el precio del jitomate y el limón

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática (INEGI) presentó el informe de la inflación en México destacando que hubo un repunte derivado del alza en los precios de algunos productos de la canasta básica como el jitomate y limón.

¿Cuánto cuesta el jitomate?

El jitomate es uno de los alimentos más utilizados en la cocina mexicana pues se usa para preparar salsa y sopa y tuvo u incremento considerable pues se vende entre 12 y 30 pesos.

En Walmart, el jitomate saladet tiene un precio de 30 pesos el kilo, en Soriana cuesta 29.90 pesos el kilo. En Bodega Aurrera se vende en 30.00 pesos el kilo, en Chedraui en 14.50 pesos el kilo.

Mientras que en la Central de Abasto se vende el saladet en 72.00 pesos el kilo, la caja con 13 kilos en 750 pesos y el jitomate bola en 29.99 pesos.

Precio del kilo de limón

Otro de los productos básicos en México es el limón y también se encareció, en Walmart el kilo tiene un precio de 33.00 pesos, en Bodega Aurrera se vende en 32.00 pesos. En Soriana tiene un precio de 33.90 pesos el kilo, en Chedraui el limón Colima se vende en 54.90 pesos el kilo. En la Central de Abastos el precio del kilo de limón sin semilla es de 40.00 pesos.

¿Cuánto cuesta la canasta básica?

El Gobierno Federal y la iniciativa privada lograron un acuerdo para mantener el precio de la canasta básica por debajo de los 910 pesos. Actualmente la zona del país donde se vende más barata es en Súper Aki Extra en Yucatán donde tiene un precio de 740.00 pesos.

En la Zona Centro el precio más bajo fue de 767.30 pesos en Chedraui Flores Magón, en Cuernavaca, Morelos; mientras que el más alto alcanzó los 952 pesos en Walmart Clouthier, en León, Guanajuato.

Inflación en México sube 3.92% en la primera quincena de febrero