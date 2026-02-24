Precio del jitomate, tomate y limón por los cielos tras repunte de inflación

Como cada quincena, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) presentó el informe de la inflación en México y en febrero subió provocando que muchos alimentos de la canasta básica se encarecieran y aquí te compartimos la lista completa de productos que subieron de precio.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué alimentos subieron de precio por la inflación?

De acuerdo con el informe, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.25% y la inflación general anual subió 3.02% provocando un incremento en el precio de los siguientes productos:

Jitomate: 7.90%

Papa y otros tubérculos: 13.16%

Tomate verde: 17.84%

Limón: 17.03%

Otros alimentos cocinados: 0.65%

Detergentes: 0.81%

Mientras que el índice de precios subyacente que excluye bienes y servicios con precios más volátiles incrementó 0.22% y los precios de las mercancías subieron 0.20% y los servicios 0.24%:

Vivienda propia: 0.13%

Loncherías, fondas, torterías y taquerías: 0.27%

Universidad: 0.72%

Operación quirúrgica: 1.59%

Productos que bajaron de precio por la inflación

Por otro lado, los productos que tuvieron una baja en sus precios son:

Desodorantes personales: -2.46%

Calabacita: -8.93%

Pollo: -0.55%

Cebolla: -4.59%

Lociones y perfumes: -1.97%

Gas doméstico LP: -0.54%

Carne de cerdo: -0.57%

Chayote: -7.49%

Taxi: -0.44%

Otros chiles frescos: -3.96%

Cabe mencionar que la inflación afecta a cualquier persona pues se pierde el poder adquisitivo debido a que a que a medida que los precios suben el dinero vale menos y reduce la capacidad para comprar las mismas cosas que comprábamos antes. Además, si los ahorros no generan intereses que superen la inflación su valor real disminuye con el tiempo.

Inflación en México sube 3.92% en la primera quincena de febrero

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.