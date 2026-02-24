¡Confirmado! Habrá MEGAPUENTE en marzo; estudiantes tendrán 4 días sin clases

Buenas noticias para estudiantes y padres de familia. En marzo llegará un megapuente escolar que dará a alumnos de educación básica cuatro días seguidos de descanso, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En adn Noticias, te contamos cuáles son los puentes que habrá en el mes de marzo que te servirán para convivir con la familia.

¿Cuándo es el último puente de febrero 2026?

Tras una ola de violencia en México, varias entidades de la República mexicana. Jalisco, Nayarit, el Edomex, entre otros, optaron por la suspensión de clases; no obstante las actividades se reanudaron este 24 y 25 de febrero.

Sin embargo, los estudiantes de educación básica podrán disfrutar de un último puente en el mes de febrero, ya que el viernes 27 no hay clases porque se llevará a cabo el Consejo Técnico Escolar (CTE).

¡Ya es oficial! En esta fecha llega el megapuente de marzo

Afortunadamente, el megapuente de marzo 2026 también está a la vuelta de la esquina. De acuerdo con la SEP, habrá un puente largo de 4 días consecutivos para todos los alumnos de educación básica. Por lo tanto, si tus hijos son estudiantes de kínder, primaria o secundaria, te recomendamos que anotes las fechas.

El megapuente de marzo se llevará a cabo el próximo viernes 13 de marzo, cuando solo los profesores asistirán a la escuela porque los docentes tienen programado el registro de calificaciones. Se trata de un puente largo porque se extiende el fin de semana 14 y 15 de marzo y sigue el lunes 16 de marzo, pues los alumnos se quedarán en casa por la conmemoración del natalicio de Benito Juárez.

Y es que, tal y como lo determinó la Secretaría de Educación Pública, esta fecha se recorre oficialmente para efectos laborales y escolares. El lunes 16 de marzo es un día feriado oficial, por lo que no habrá clases en ningún plantel de educación básica de México.

De tal manera que los alumnos de kínder, primaria y secundaria regresarán a clases hasta el día martes 17 de marzo. Por lo que podrán disfrutar de un megapuente en marzo ideal para convivir con la familia.

Lista de puentes en marzo 2026

Pero, este no es el único puente que las familias mexicanas podrán aprovechar durante el mes de marzo 2026. Pues se trata del mes en el que inician las vacaciones de Semana Santa, exactamente el 30 de marzo, por lo que los estudiantes también disfrutarán de una suspensión escolar.

