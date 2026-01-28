Prepa en Línea SEP lanza 9,600 lugares: tienes tiempo hasta el 4 de febrero para inscribirte y estos son los requisitos

La Secretaría de Educación Pública (SEP) abrió la convocatoria para la Generación 85 de Prepa en Línea SEP con una oferta de 9,600 nuevas vacantes. Los interesados tienen como plazo límite el 4 de febrero para completar su registro oficial y asegurar un espacio en el bachillerato nacional.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, detalló que esta expansión tiene como objetivo garantizar el derecho a la Educación Media Superior mediante una modalidad flexible y gratuita para mexicanos con certificado de secundaria y extranjeros con estancia legal.

¿Cómo inscribirse a la Prepa en Línea SEP y cuáles son los requisitos?

La SEP establece que el proceso de inscripción debe realizarse directamente en el portal oficial de la institución antes de la fecha de cierre. Los aspirantes deben cumplir con una serie de criterios técnicos y documentales para ser considerados en la selección de los 9 mil 600 espacios disponibles.

Para iniciar el trámite, los interesados deben cumplir estos requisitos de identidad y antecedentes académicos:

Certificado de secundaria: Documento original o equivalencia correspondiente que avale la conclusión del nivel anterior.

Documento original o equivalencia correspondiente que avale la conclusión del nivel anterior. Correos electrónicos: Disponer de dos cuentas personales, válidas e intransferibles que no hayan sido usadas en procesos previos.

Disponer de dos cuentas personales, válidas e intransferibles que no hayan sido usadas en procesos previos. Documentación básica: Tener a la mano el Acta de nacimiento y la Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada.

La SEP insiste que es indispensable que los correos electrónicos se mantengan activos, ya que no podrán modificarse durante ninguna etapa del registro o emisión de resultados.

Una vez concluido el registro, los solicitantes deberán cursar un Módulo Propedéutico obligatorio del 9 al 18 de febrero. En esta etapa se evaluarán las habilidades de navegación en la plataforma y el conocimiento del modelo educativo; los resultados se publicarán del 20 al 25 de febrero de 2026.

Prepa en Línea SEP 2026: Fechas clave del proceso de admisión y selección de estudiantes

La Secretaría de Educación Pública seleccionará a las 9 mil 600 personas con las calificaciones más altas en el curso propedéutico. Quienes resulten promovidos recibirán una matrícula oficial y comenzarán formalmente sus estudios en el Módulo 1, programado del 2 al 29 de marzo.

El calendario oficial para la integración de la Generación 85 contempla los siguientes hitos:

Registro de aspirantes: Disponible desde este momento y hasta el cierre administrativo del 4 de febrero.

Disponible desde este momento y hasta el cierre administrativo del 4 de febrero. Curso propedéutico: Periodo de aprendizaje y evaluación obligatoria del 9 al 18 de febrero.

Periodo de aprendizaje y evaluación obligatoria del 9 al 18 de febrero. Publicación de resultados: Consulta de folios seleccionados entre el 20 y el 25 de febrero.