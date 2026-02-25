Ya casi: Fecha límite para no pagar la tenencia en Edomex y solo cubrir el refrendo vehicular 

Atención, el Gobierno del Estado de México (Edomex) acaba de ampliar la fecha límite para pagar el refrendo vehicular y disfrutar de un descuento del 100% en la tenencia este 2026, por lo que los conductores deben apresurarse para aprovecharlo.

Sí, todavía hay tiempo para no pagar la tenencia en el Edomex. Es por eso que aquí en adn Noticias te contamos todos los detalles para hacer los pagos correspondientes en tiempo y forma.

Fecha límite para no pagar la tenencia

Es así que las autoridades informaron que la nueva fecha para tener el descuento es el 6 de abril. Aunque claro, es algo que aplica únicamente para vehiculos con un valor de factura de hasta 638 mil pesos, y para motocicletas de un valor de factura de hasta 250 mil pesos, en ambos casos incluyendo IVA.

¡Ahorra en tu tenencia 2026! 🚗🏍️ Obtén el subsidio de 100% y paga solo el refrendo. Aplica para autos con valor factura de hasta 638 mil pesos y motos de hasta 250 mil pesos (ambos con IVA). ¡Tienes hasta el 6 de abril para aprovechar estos beneficios! #ElPoderDeServir pic.twitter.com/NDEaRcf4G0 — Gobierno del Estado de México (@Edomex) February 24, 2026

Requisitos para pagar el refrendo en Edomex y no pagar tenencia

Recordemos que el trámite se puede hacer en línea y en ventanilla, de forma presencial. Los requisitos son:

En línea:



Número de placa

Número de Serie (VIN)

RFC del propietario

Correo electrónico

Para hacerlo en ventanilla:



Identificación oficial

Tarjeta de circulación

Comprobante de domicilio

Comprobante de pago previo

Factura o carta de factura

El trámite se puede hacer en este link. Es importante considerar que este trámite es necesario para que los conductores puedan circular sin complicaciones en el Edomex, por lo que todos los dueños de vehículos deben hacerlo.

Precio del refrendo en Edomex este 2026

El costo tuvo una actualización. Ahora cuesta 990 pesos para vehiculos particulares con placas mexiquenses. Este es el costo para conservar la vigencia de las placas y poder tener el descuento del 100% en la tenencia.

