Amplían los descuentos de la tenencia vehicular hasta el 15 de febrero en Zacatecas

La Secretaría de Finanzas de Zacateca amplió el periodo en que se darán descuentos en la tenencia vehicular , con el objetivo de apoyar en la economía de las familias mexicanas.

La tenencia vehicular es un impuesto que se cobra año con año de manera obligatoria a los propietarios de vehículos en México para poder poseer y circular con un automóvil.

¿Cuál es la fecha límite para obtener el descuento de la tenencia vehicular?

El descuento en la tenencia se extenderán hasta el 15 de febrero y se aplicarán de la siguiente manera:

Modelos 2023 a 2025: 5% de descuento

Modelos 2022: 15% de descuento

Modelos 2017 a 2021: 22% de descuento

Modelos 2016 y anteriores: 45% de descuento

¿En qué horario se puede hacer la tenencia vehicular?

El horario de atención para pagar la tenencia vehicular en las Oficinas de Recaudación de Rentas operan en un horario de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde.

El pago también se puede hacer en el Portal Tribitario del Gobierno de Zacatecas, así como centros de pago autorizados.

¿Cuáles son los requisitos para hacer el pago de tenencia?

Número de placa

Últimos cinco dígitos de la serie del vehículo

Identificación oficial

