Estados donde habrá clima gélido y zonas del país con altas temperaturas hoy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del clima para hoy 25 de febrero y se prevé ambiente caluroso en algunas regiones durante el día y bajas temperaturas por la mañana y noche, así que no olvides salir con chamarra y bloqueador.

Clima en México por estados

De acuerdo con el reporte, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y el escaso contenido de humedad mantendrá tiempo estable y ambiente muy caluroso. Una línea seca provocará rachas de 40 a 60 kilómetros por hora.

Mientras que el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar caribe aunado a una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el golfo de México.

Intervalos de chubascos: Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Lluvias aisladas: Jalisco, Colima y Chiapas.

Viento de 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en: Baja California (costa); con posibles tolvaneras: Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Viento de componente sur de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Tamaulipas, Veracruz (norte y centro), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur (costa), golfo de California y Sonora.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Tamaulipas.

Estados donde habrá heladas y ambiente caluroso

Por otro lado, los estados donde se tienen previstas altas temperaturas son:

Temperaturas de 40 a 45 °C: Sonora (sur), Coahuila (noreste), Nuevo León (norte y este), Tamaulipas (oeste) y Sinaloa (norte).

Temperaturas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango (oeste y noreste), San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo (norte), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas de 30 a 35 °C: Baja California, Zacatecas (sur), Guanajuato (noreste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mientras que las bajas temperaturas afectarán:

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua (sur) y Durango (noroeste).

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México y Morelos.

