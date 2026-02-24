Paso a paso para sacar la Constancia de Antecedentes No Penales en Puebla y trámites para los que lo piden

Si estás a punto de iniciar un trámite de alta en alguna empresa o buscas hacer tu servicio social y prácticas profesionales esta nota te podría interesar, y es que dentro del estado de Puebla y otras partes de la República se suele solicitar la llamada Constancia de Antecedentes No Penales en este tipo de procesos.

Este documento emitido por las fiscalías de cada estado, se encarga de acreditar que una persona no cuenta con antecedentes delictivos en la entidad y el país, lo cual ayuda a abrir y hacer más rápidos los procesos de contratación y demás.

Paso a paso para tramitar la Constancia de Antecedentes No Penales en Puebla

Para poder tramitar la Constancia de Antecedentes No Penales en Puebla lo primero que se tiene que hacer es ingresar al siguiente enlace oficial de la Fiscalía del Estado, en la cual las y los habitantes locales podrán realizar el trámite de alta del documento.

Una vez dentro de la liga antes mencionada, se deberán seguir los siguientes pasos:

Genera una orden de pago para obtener el número de referencia

Realiza el pago de derechos (se puede hacer en línea, en kioscos y ventanillas bancarias)

Ingresa a la ventanilla digital de la Fiscalía de Puebla

Descarga la constancia una vez emitido el pago

¿Cuánto cuesta la Constancia de Antecedentes No Penales?

De acuerdo con la plataforma oficial del Gobierno de Puebla, tramitar la Constancia de Antecedentes No Penales en la entidad tiene un costo de 305 pesos, los cuales se deberán pagar previo a iniciar con el resto del trámite.

Para poder pagar el trámite, se debe contar con información como el tipo de persona (física o moral), así como contar con el CUPR actualizado, el RFC, nombre de la Razón Social, régimen fiscal, Uso Fiscal y Código Postal.

Trámites que solicitan la Constancia de Antecedentes No Penales en Puebla

Algunos de los trámites que pueden llegar a solicitar la Constancia de Antecedentes No Penales es el alta en empresas privadas y gubernamentales, las cuales dependiendo de la función del postulante, pueden solicitar este documento oficial por parte de las autoridades.

De igual forma se pueden solicitar en los siguientes casos:

Ingresos a empresas de valores

Ingresos a seguridad privada

Trabajos con menores de edad

Cargos administrativos o de confianza

Ingresos a corporaciones de seguridad

Prácticas profesionales

Es importante aclarar que la solicitud de este documento debe estar justificada por la naturaleza del puesto o el trámite en cuestión.

