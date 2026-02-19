Ciberataque expone datos de millones de mexicanos del SAT, Salud y SEP; especialista acusa infraestructura obsoleta
Tras el ciberataque en México que vulneró 2.3 TB de información, un experto alertó sobre el uso de sistemas obsoletos y los fraudes personalizados con IA.
El grupo criminal Chronus ejecutó un ciberataque en México que derivó en la filtración de 2.3 terabytes de información pública. La intrusión afectó bases de datos del SAT, la Secretaría de Salud y la SEP, entre otras dependencias gubernamentales como gobiernos estatales, municipales (incluyendo el DIF de Sonora) y partidos políticos, en específico el padrón de más de 26 mil militantes de Morena.
El hecho se confirmó a finales de enero de 2026 (específicamente entre el 26 y el 30 de enero); y ya se perfila como una de las brechas más graves en la historia digital del país.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.
Según Fidel Delgado, especialista de Salles Sainz Grant Thornton, el impacto no es político sino ciudadano. Los datos expuestos pertenecen a usuarios de servicios públicos. Eso incluye información fiscal, médica y educativa de millones de personas.
Filtración masiva de datos públicos
El ataque compromete información sensible como:
- Nombres completos
- Domicilios
- CURP
- RFC
- Números de seguridad social
- Historiales médicos
- Teléfonos
- Correos institucionales
- Registros escolares
También involucra gobiernos estatales y partidos políticos. La magnitud eleva el riesgo de delitos financieros y suplantación de identidad. Expertos advierten que la exposición puede tener efectos durante años.
Dependencias afectadas
Entre los organismos vulnerados destacan:
- SAT
- Secretaría de Salud
- SEP
- DIF Sonora
- Administraciones estatales
La diversidad de instituciones muestra una falla estructural y no un incidente aislado.
Fallas estructurales en ciberseguridad
Fidel Delgado, en entrevista exclusiva para adn Noticias señala tres factores clave:
- Credenciales activas de ex empleados
- Infraestructura tecnológica obsoleta
- Proveedores externos sin auditorías
La falta de controles permitió un acceso estratégico y prolongado.
Riesgo de fraude con IA
La Inteligencia Artificial (IA) amplifica el peligro. Los delincuentes pueden enviar mensajes personalizados con datos reales.
Reportan ciberataque al IECM tras elecciones 2024 en la CDMX
Eso facilita phishing dirigido, apertura de créditos falsos y extorsión a contactos cercanos.
Claves para evitar otro ataque
Fidel Delgado propone:
- Inversión sostenida en seguridad digital
- Auditorías y pruebas de penetración anuales
- Ley específica de ciberseguridad
- Supervisión estricta a proveedores
Sin reformas profundas, el riesgo seguirá latente para millones.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.