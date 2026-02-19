Ciberataque expone datos de millones de mexicanos del SAT, Salud y SEP; especialista acusa infraestructura obsoleta

El grupo criminal Chronus ejecutó un ciberataque en México que derivó en la filtración de 2.3 terabytes de información pública. La intrusión afectó bases de datos del SAT, la Secretaría de Salud y la SEP, entre otras dependencias gubernamentales como gobiernos estatales, municipales (incluyendo el DIF de Sonora) y partidos políticos, en específico el padrón de más de 26 mil militantes de Morena.

El hecho se confirmó a finales de enero de 2026 (específicamente entre el 26 y el 30 de enero); y ya se perfila como una de las brechas más graves en la historia digital del país.

Según Fidel Delgado, especialista de Salles Sainz Grant Thornton, el impacto no es político sino ciudadano. Los datos expuestos pertenecen a usuarios de servicios públicos. Eso incluye información fiscal, médica y educativa de millones de personas.

Filtración masiva de datos públicos

El ataque compromete información sensible como:



Nombres completos

Domicilios

CURP

RFC

Números de seguridad social

Historiales médicos

Teléfonos

Correos institucionales

Registros escolares

También involucra gobiernos estatales y partidos políticos. La magnitud eleva el riesgo de delitos financieros y suplantación de identidad. Expertos advierten que la exposición puede tener efectos durante años.

Dependencias afectadas

Entre los organismos vulnerados destacan:



SAT

Secretaría de Salud

SEP

DIF Sonora

Administraciones estatales

La diversidad de instituciones muestra una falla estructural y no un incidente aislado.

Fallas estructurales en ciberseguridad

Fidel Delgado, en entrevista exclusiva para adn Noticias señala tres factores clave:



Credenciales activas de ex empleados

Infraestructura tecnológica obsoleta

Proveedores externos sin auditorías

La falta de controles permitió un acceso estratégico y prolongado.

Riesgo de fraude con IA

La Inteligencia Artificial (IA) amplifica el peligro. Los delincuentes pueden enviar mensajes personalizados con datos reales.

Eso facilita phishing dirigido, apertura de créditos falsos y extorsión a contactos cercanos.

Claves para evitar otro ataque

Fidel Delgado propone:



Inversión sostenida en seguridad digital

Auditorías y pruebas de penetración anuales

Ley específica de ciberseguridad

Supervisión estricta a proveedores

Sin reformas profundas, el riesgo seguirá latente para millones.